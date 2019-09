"San Martín tiene los mejores sueldos municipales de Salta"

Lo aseguró Fermín Hoyos luego de una negociación salarial para ajustar los haberes a los índices actuales de inflación, pero hizo la salvedad de Embarcación. La departamental de ATE Seccional San Martín logró un incremento de un 15 por ciento -8 por ciento para agosto y 7 por ciento para noviembre- para los trabajadores municipales que con esos aumentos rozan el 49 por ciento para el año 2019. "En diciembre nos vamos a volver a reunir para plantear la paritaria para el año 2020, pero en los tres municipios ya hemos cerrado el acuerdo de manera que el sueldo del trabajador municipal no sufra por las políticas nacionales que llevan el dólar arriba y que desvalorizan el peso argentino como hacía mucho que no se veía", precisó el delegado de la Departamental San Martín de ATE, Fermín Hoyos. Las mejoras beneficiarán no solo a los trabajadores de planta permanente y contratados, sino también al sector de eventuales -planilleros- "pero, en definitiva, los municipales del departamento San Martín, a excepción de Embarcación, tienen por lejos los mejores sueldos de la provincia". "Los trabajadores municipales del Valle de Lerma, Gemes o el sur de la provincia solo pueden compararse a los salarios de Embarcación, que es por lejos el peor del departamento", aseguró Hoyos.

El delegado de la departamental San Martín precisó que "en diciembre del año pasado el sueldo básico de un municipal con 10 años de antigedad rondaba los $14.000 y hoy está en $21.000. Esos sueldos son comunes a todos los municipios, excepto en Embarcación donde prácticamente es la mitad". "Es una decisión de los trabajadores de ese municipio, quienes a la hora de plantear una negociación que siempre trae una lucha o medidas de fuerza, prefieren no hacerla por temor a ser despedidos o a represalias. Ojalá esa situación cambie en algún momento por el bien de todos ellos", dijo.