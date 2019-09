Bono y moratoria para jubilados

Elida Guzmán (Rosario de Lerma).

Estoy jubilada hace varios años. Escuché en la radio que los jubilados vamos a cobrar $900. Desde ya muchas gracias si me puede explicar.

Buen día Elida: Existe una garantía legal que establece que los haberes previsionales no pueden ser inferiores al 82% del salario mínimo, vital y móvil. En la práctica esta garantía no tenía efectos porque el salario mínimo estaba en valores muy bajos, $12.500 desde marzo pasado y el 82% de ese valor quedaba por debajo del haber mínimo, que actualmente asciende a $12.937.

Sin embargo, está previsto que el salario aumente un 35% de manera escalonada durante tres meses: agosto (en forma retroactiva), septiembre y octubre. De esta forma, el salario mínimo, vital y móvil llegará a $16.875 y entonces, el 82% de ese monto ascenderá a $13.837. Al superar el haber mínimo, la garantía legal volverá a tener sentido, y muchos jubilados con haberes en la mínima, o cercanos a ella, recibirán hasta $900 durante dos meses: octubre y noviembre. En diciembre no es posible porque en la Ley de Movilidad está previsto un nuevo aumento.

Es importante aclarar que este haber garantizado no será para todos los jubilados sino sólo para aquellos que se jubilaron tras haber aportado al menos 30 años al sistema previsional sin utilizar una moratoria. Lamentablemente quedan al margen las llamadas jubilaciones para amas de casa y todos los que hayan accedido a su beneficio a través de la adhesión a un plan de moratoria. A mi entender, esta limitación discrimina a quienes legalmente adhirieron a un plan de pagos para completar sus aportes y que, por tanto, tienen el mismo estatus legal.

Julieta Carrasco (Capital)

Tengo tres hijos y recibo la asignación universal, por favor si puede explicar lo del bono. Me parece que no me pagaron.

Buen día Julieta: La semana pasada se comenzó a pagar el bono para las titulares de la asignación universal por hijo. Esta medida extraordinaria ante la crisis, oficializada en el Decreto 594/2019, consiste en un subsidio de $1.000 por cada hijo y hasta el quinto, a pagarse en los meses de septiembre y octubre de este año.

El pago, que continúa este lunes para beneficiarias con DNI terminado en 5, se hace en conjunto con lo que se recibe ordinariamente todos los meses, es decir que por cada hijo recibirá $2.121, que equivale al 80% que se abona mensualmente más el subsidio de $1.000. En su caso, por los tres niños, debería haber cobrado $9.363.

En caso de no haber recibido el monto correcto puede consultar al 130 o hacer el reclamo en una oficina de la Anses.

Irma Giménez (Embarcación).

Me jubilé hace poco como docente. Grande fue mi decepción cuando vi que mi jubilación no llega al 82%, sino que me jubilé con el 60%. Consulté y me dijeron que es por los montos no remunerativos que cobraba. Le agradezco si puede orientarme.

Buen día Irma: Los docentes tienen un régimen previsional con algunas características especiales. Para ellos el haber mensual de jubilación equivale al 82% móvil de la remuneración sujeta a aportes del cargo al momento del cese.

Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los docentes reciben una parte del sueldo con carácter no remunerativo, es decir sin aportes; en ocasiones resulta ser una porción cercana al 50% del total. Para que esos conceptos no remunerativos sean tenidos en cuenta en la liquidación que hace Anses, el Ministerio de Educación debe "blanquear" esos ítems, al menos 2 años previos al cese.

Mediante nota a Personal debe solicitar que "blanqueen" de manera retroactiva las 24 últimas asignaciones no remunerativas de su sueldo. El Ministerio de Educación presentará las declaraciones juradas rectificativas ante la AFIP, y una vez que estén ingresados los aportes puede solicitar el reajuste de su jubilación docente en Anses.