La profesora "robotista" es "maestra ilustre nacional 2019"

Norma Verónica Pisacic, quien es la reconocida profesora "robotista" de San José de Metán, fue elegida como "maestra ilustre 2019".

Fue premiada, el miércoles en el Palacio Sarmiento, donde funciona el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, en un acto encabezado por el ministro, Alejandro Finocchiaro.

En el Día del Maestro, 24 docentes fueron reconocidos a nivel nacional como "maestros ilustres", y entre ellos estuvo la profesora metanense Pisacic, quien tiene 45 años, está casada con Rubén Medina, tiene tres hijos: Axel, Martín y Valentino, con los que viven en el barrio Centro de la localidad del sur provincial.

La docente fue elegida por su trayectoria de 15 años, su capacidad de liderazgo motivando a los estudiantes con propuestas áulicas innovadoras y el compromiso manifiesto con la comunidad educativa donde se desempeña, entre ellas, la escuela de Comercio N´ 5.003 José Manuel Estrada.

También fue destacada por su capacidad para fomentar el trabajo en equipo y por ser quien propició el logro de premios nacionales e internacionales en Programación y Robótica en Bolivia y Colombia.

Además, Pisacic promovió capacitaciones a docentes y estudiantes de colegios secundarios y escuelas primarias del departamento Anta, en el junio pasado y en el marco del proyecto la Secundaria 2030. La docente es un verdadero agente de cambio, se inició capacitando en informática en distintas instituciones, donde se gestionaron proyectos con puntaje docente y luego se unió al plantel docente, dictando clases actualmente en la escuela de comercio Estrada, el Instituto Superior Juan Carlos Dávalos 6.021 y el BSPA 7.075, todos de Metán.

Educadora incansable

Pisacic es profesora universitaria en Ciencias (físico matemático), analista y programadora en sistemas y capacitadora en Informática.

"No me esperaba esta premiación, fue una gran sorpresa y estoy muy orgullosa porque lo que dejamos en nuestras aulas da frutos. Los jóvenes deben aprender a través de las experiencias y es lo que he logrado plasmar a través de mis proyectos", dijo Pisacic con notable emoción a El Tribuno.

"Ser docente es sembrar en el presente valores, sabiduría, ciencia, amor y curiosidad, para que nuestros alumnos desarrollen las habilidades y potencien sus capacidades para enfrentar, con éxito, los desafíos del siglo XXI, en la era de la inteligencia artificial; y sobre todo empoderarlos y orientarlos para "aprender a aprender' para toda la vida, a través de las emociones", destacó la maestra ilustre 2019, a nivel nacional.

"Amor por enseñar"

"Compartí una charla con los 24 ganadores del premio Maestros Ilustres. Cada ministro provincial destacó a su docente por distintos motivos, pero todas las historias tienen algo en común: el enorme compromiso con los alumnos, y un inagotable amor a enseñar. Felicitaciones a todos", dijo el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, a través de Instagram.

Por su parte, la ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo, quien acompañó a Pisacic a recibir el reconocimiento, a través de la misma red social, remarcó: "Fue un orgullo compartir con Norma la entrega del premio Maestro Ilustre 2019. Así son nuestros maestros".

De todo el país

Durante la premiación fueron reconocidos docentes del nivel inicial, secundario, superior y directores. A Pisacic le obsequiaron una plaqueta recordatoria y una tablet y el colegio Estrada de Metán recibirá una computadora de escritorio, como parte de los reconocimientos de la Nación.