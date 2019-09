Zama, de Lucrecia Martel, una de las 10 mejores películas del siglo, según The Guardian

Los críticos del diario británico The Guardian eligieron a Petróleo sangriento (2007), de Paul Thomas Anderson, como la mejor película estrenada en lo que va del siglo. Las mejores diez incluyen a Zama, de Lucrecia Martel, en el número nueve.

Los críticos del diario británico The Guardian eligieron a Petróleo sangriento (2007), de Paul Thomas Anderson, como la mejor película estrenada en lo que va del siglo, coronando una lista de cien películas imperdibles estrenadas en estos diecinueve años. Las mejores diez incluyen a Zama, de Lucrecia Martel, en el número nueve, destacando a esta "extraña obra maestra", ambientada en la periferia colonial, y señalando su afinidad estética con la obra de Werner Herzog.

La directora salteña Lucrecia Martel

En septiembre de 2017, cuando Zama se estrenó en las salas de Argentina, generó una repercusión pocas veces vista. Algunos espectadores, los más habituados a consumos comerciales, se mostraron asombrados y algo inquietos. Pero hubo una gran cantidad de personas que salieron del cine con un entusiasmo inédito. Y eso la crítica lo reflejó. Evidentemente, estábamos frente a una película distinta.

Zama, basada en el libro homónimo de Antonio Di Benedetto, tiene como personaje principal a Diego de Zama (interpretación del español Daniel Giménez Cacho), un funcionario americano de la Corona que espera una carta del Rey que lo aleje del puesto de frontera en el que se encuentra estancado. Esa necesidad marca el ritmo de la trama y desborda de incertidumbre y ansiedad todo lo que vendrá después.

La lista de The Guardian incluye cien títulos, en total. El film de Martel quedó dentro del ránking, en el puesto nueve. Los críticos del periódico, Peter Bradshaw, Cath Clarke, Andrew Pulver y Catherine Shoard, seleccionaron como las diez mejores películas del siglo XXI a los siguientes títulos:

1) Petróleo sangriento (2007), de Paul Thomas Anderson

2) Doce años de esclavitud (2013, Steve McQueen)

3) Boyhood (2014, Richard Linklater)

4) Under The Skin (2012, Jonathan Glazer)

5) Con ánimo de amar (2000, Wong Kar-Wai)

6) Escondido (2005, Michael Haneke)

7) Todas las vidas, mi vida: Synecdoche New York (2008, Charlie Kaufman)

8) Luz de luna (2016, Barry Jenkins)

9) Zama (2017, Lucrecia Martel)

10) Team America Policía Mundial (2005, Trey Parker)

Para tener en cuenta

El de The Guardian es el tercer gran ránking de películas, tras una encuesta realizada en 2016 por la BBC y votada por críticos de todo el mundo (en este caso, El camino de los sueños, de David Lynch de 2001 se llevó el podio, en el que figuraban dos películas argentinas: El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella en el puesto 91, y La mujer sin cabeza, de Martel, en el 89).

El tercer listado lo realizó el The New York Times en 2017, y coincide con The Guardian ya que también eligió al film de Anderson como el mejor de estos años. En los tres casos, el acuerdo con las decisiones de los críticos estarán sujetas a gustos personales y valoraciones artísticas de los creadores incluidos en la lista, que de todos modos funciona como un útil recordatorio de títulos y artistas a descubrir, hasta que la publicación del próximo ránking traiga una nueva polémica.