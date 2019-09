Central Norte, en Formosa, va por sus primeros tres puntos

Central Norte, con la convicción de convertir su tercer intento en su primera victoria, enfrenta esta tarde a San Martín en Formosa, a partir de las 16, por la tercera fecha del Torneo Federal A.

El equipo de Ezequiel Medrán, que viene en pleno crecimiento, aunque igualó en sus primera dos presentaciones, tendrá la oportunidad de ratificar lo bueno que mostró frente a un rival y en un terreno de juego sumamente complicado.

Será todo un desafío para el cuervo, ganar en Formosa no será fácil, pero tampoco imposible, sobre porque demostró estar bien encaminado.

“Por la cancha será un partido distinto pero hay que jugarlo, sabemos que entraremos los once y tenemos 90 minutos para traernos los tres puntos, la victoria está ahí, tenemos que ir a buscar”, dijo convencido Osvaldo Young, volante azabache, el la previa del duelo con el franjeado.

En un campo de juego de dimensiones reducida jugará un papel preponderante en el desarrollo del partido. “Los tiempos serán distintos, no podemos pensar mucho, tendremos que ejecutar rápido”, advirtió el capitán cuervo y agregó: “vamos a tratar de hacer lo que pida el partido, los volantes estamos para eso, sumarnos a la hora de defender y atacar, sobre todo resolver”.

Central Norte viene de menor a mayor, mostró cosas muy interesantes, sobre toro el partido pasado que igualó con Sarmiento de Chaco 0 a 0, pero resta mucho por mejorar.

“Nos faltan muchísimas cosas, estamos en el proceso de ir aprendiendo y creciendo, nos encontramos en un buen momento”, destacó Young.

El cuervo dio sus primeros pasos satisfactoriamente en el Federal A, pero le queda un largo camino por recorrer.

“Es un categoría muy pareja, hay equipo que están muy bien en lo económico y futbolístico. Central se encuentra en un Federal A que cambió mucho, ya no hay equipos débiles a los cuales antes sabías que le ibas a sacar puntos. Todos los partidos serán disputados, tenemos que hacer la tarea y aprobar hoy sin pensar en lo que viene”, aseguró el volante central azabache.

Luego, Osvaldo Young, se refirió al objetivo que se fijaron: “Nuestro anhelo es estar dentro de los primeros seis y después pelear por cosa grandes, llevarlo a Central Norte a otra categoría. Pero hoy la realidad marca que tenemos que ganar en Formosa y nada más”.

Los equipos:



SAN MARTIN (F) C. NORTE

I. Gorosito M. Pegini

S. Allende P. Figueroa

R. Bejarano F. Rodríguez

J. Antúnez P. Krupoviesa

D. González G. Cosaro

G. Alegre F. Piergiacomi

A. Benítez J. Iturrieta

P. Cravero O. Young

D. Leyva J. Rivas

C. Ibarra F. Reyes

C. Taborda G. Ríos

DT: S. Ragusa DT: E. Medrán

Estadio: 17 de Octubre

Árbitro: Lobo Medina

Hora de inicio: 16