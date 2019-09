Sergio Hernández: "No perdimos el oro, ganamos la plata"

Sergio Hernández entrenador de la Selección Argentina de básquet habló tras la final perdida ante España por 95-75, por el Mundial de China. “Son dos cosas diferentes, el partido y el campeonato. España fue superior de punta a punta. No tenemos excusas, no estábamos cansados, no estábamos desmotivados. Todo lo que sucedió fue mérito de ellos. Por otro lado, para resumir, hoy no perdimos la final del mundo, ganamos la plata. No tengo ninguna duda”, comenzó el DT albiceleste.

Y agregó: “Lo que ganó Argentina es histórico, motivo de orgullo. Para que reflexionemos. Cuando hay compromiso, apoyo y trabajo, se consiguen los resultados. Este es el segundo partido oficial que pierde este equipo. Estoy triste por no ganar, pero súper orgulloso por este equipo que estará en mi corazón por el resto de mi vida”.

Scola: “Hoy toca estar tristes y felicitar a España”

El capitán del seleccionado argentino de básquetbol, Luis Scola, asimiló la tristeza por la clara derrota en la final y felicitó a España por considerarlo “un justo campeón” del torneo. “El Mundial fue espectacular. En nuestra cabeza este era uno de nuestros objetivos, pero en la cabeza de otros no. Cuando pasen los minutos vamos a tomar conciencia de lo que hicimos. Ahora lo que toca es estar tristes y felicitar a España”, afirmó el ala - pivot que fue elegido entre el quinteto ideal del torneo.

Argentina llegó al subcampeonato después de no perder ningún encuentro a lo largo de todo el campeonato y la fase previa del mismo. “Este equipo me genera placer”, confesó Scola. Este grupo consiguió casi todos los propósitos que habían ido a buscar a China, solo se les escapó la medalla dorada, y el próximo desafío será Tokio 2020, tal vez con “Luifa” integrando el plantel.

Gabriel Deck señaló el duro golpe: “Tengo una tristeza terrible”, dijo en medio de lágrimas, pero “este equipo dejó todo para lograr el título, hoy España fue superior y hay que reconocerlo”.