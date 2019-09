Para el abogado de la familia de Sandra Palomo la causa es cada vez "más compleja"

El abogado de la familia de Sandra Palomo, asesinada el 31 de agosto, Pedro García Castiella, señaló hoy que todavía no hay hipótesis para un hecho al que calificó de "sórdido" y señaló que "cada vez es más compleja la causa".

En declaraciones a Telefe Salta recordó que rige el secreto de sumario por lo que no dio detalles pero sí aseguró que las últimas dos detenciones -son cinco los imputados, todos ellos menores de 20 años- aumentaron la complejidad.

"El porqué es lo que no aparece todavía de ninguna manera porque no hay violación, no hay robo y que haya sido (un crimen) con semejante crueldad... no tiene explicación", expresó. "La atrocidad de lo que hicieron...fue una muerte extremadamente lenta, sanguinaria ya que ella falleció después de quedar desangrada", relató.

Pedro García Castiella

Aseguró que "hay muchos puntos oscuros" en los que hay que profundizar y evitó hablar de un supuesto faltante de dinero.

Por último, mencionó que durante la investigación posterior al crimen "hubo seguimientos amedrentatorios hacia la familia" de Sandra Palomo.

Los nuevos sospechosos, cuyas identidades se mantienen en reserva, tienen 18 y 19 años, según informó el Ministerio Público a través de su página web. Estos se suman a los tres adolescentes, uno de 15 y dos de 17, que se encuentran privados de su libertad desde hace varios días. El más chico está sindicado como autor material del crimen de la maestra de 53 años y por ese motivo la fiscal penal Luján Sodero Calvet lo imputó por el delito de "homicidio agravado por ensañamiento y alevosía". En tanto que a los otros dos los responsabilizó como "partícipes necesarios" y ocurriría lo mismo con los detenidos el viernes.

Sandra Palomo fue hallada sin vida el domingo 1 de septiembre en la zona sudeste de la ciudad.