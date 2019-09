Figallo tendría su lugar en los titulares contra Francia

Va quedando muy poco para que Los Pumas debuten en el Mundial Japón 2019. El sábado, a partir de las 4.15 de nuestro país, será su presentación frente a Francia, un choque que puede ser trascendental para las aspiraciones del seleccionado argentino de rugby. Mario Ledesma, head coach, anunciaría hoy a los quince titulares entre los que tendría un lugar el salteño Juan Figallo.

El seleccionado realizó un nuevo entrenamiento en el J- Village de Fukushima, el hogar de Los Pumas por estos días. Allí, el Chipi Figallo jugó para los titulares. El pilar arrastraba en los días previos a la gira por Australia molestías físicas, pero ya está recuperado y sería titular frente a los franceses, un choque que ya se ha vuelto clásico en los mundiales de rugby.

Figallo es uno de los jugadores con mayor experiencia que competirá en Japón. Para el jugador formado en el Jockey Club será su tercer Mundial después de los jugados en Nueva Zelanda 2011 e Inglaterra 2015. Ledesma apeló a su experiencia para ser uno de los pocos jugadores que no pertenecen a la gran base de Jaguares.

La primera línea para el debut será la tradicional con Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Juan Figallo. El resto del equipo contará con Guido Petti y Tomás Lavanini en la segunda línea; en la tercera estarán Marcos Kremer, el capitán Pablo Matera y Javier Ortega Desio; los medios serán Tomás Cubelli y el tucumano Nicolás Sánchez. La línea de backs tendrá a los wines Ramiro Moyano y Matías Moroni, a los centros Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando y al fullback Emiliano Bofelli.

Pelea por el puesto

“En algún momento darán el equipo, no sé si estoy o no, pero de cualquier manera el que esté está a la altura del momento. Santi (Medrano) está jugando muy bien, es un jugadorazo, pero a cualquiera que nos toque estamos para sumar”, señaló el salteño. La pelea por ser el tres del seleccionado es justamente con Santiago Medrano, de gran temporada con Jaguares en el Súper Rugby.

Medrano tiene 23 años, debutó en Los Pumas enfrentando a Gales en 2018 y lleva acumulados 14 partidos oficiales. Es uno de los 19 jugadores que vivirán su primer Mundial y no quiere dejar pasar la experiencia de al menos jugar uno desde el arranque.

“Estar aquí en el Mundial nos pone la piel de gallina. Arranca este sábado con la ilusión de volver a vestir al celeste y blanca”, agregó el Chipi, y luego se refirió a los jóvenes valores que tiene el seleccionado como Medrano y Enrique Pieretto, que juegan en su puesto.

“Hoy puedo aportar mi experiencia, pero más me aportan ellos que me hacen correr más, pelearla más. Están en un nivel muy bueno y eso hace que el equipo suba. Yo aportó lo que sé, pero ellos me aportan más que es superarme día a día”, concluyó Figallo.

Fixtures de Los Pumas en el Mundial Japón 2019

21 de septiembre

En Tokio

Tokyo Stadium

A las 4.15

Argentina vs. Francia

28 de septiembre

En Osaka

Hanazono Stadium

A las 1.45

Argentina vs. Tonga

5 de octubre

En Tokio

Tokyo Stadium

A las 5

Argentina vs. Inglaterra

9 de octubre

En Saitama

Kumagaya Stadium

A las 1.45