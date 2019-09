Concluyen sistema de iluminación para lotes expropiados

El tiempo que demandó la obra fue inferior al estimado, se habían previsto invertir al menos 35 días de trabajo para su finalización, con una extensión de al menos 10 días por alguna demora que pudiera surgir debido a las dificultades del terreno o al mal tiempo.

A pesar de todas las previsiones en cuanto a la demora en la finalización de los trabajos, la instalación total de los postes, cableados y luminarias se completó en solo 26 días.

El nuevo sistema de iluminación fue instalado en los terrenos ubicados cerca del matadero municipal, los que fueron expropiados al ingenio Río Grande.

De esa expropiación se pudieron obtener alrededor de 200 lotes, 75 de los cuales están en condiciones de ser entregados en forma inmediata, mientras que el resto tiene problemas porque se encuentran ocupados por familias que se dedican a la cría de animales.

Seis años de espera

La expropiación se llevó a cabo en 2013, mientras que el sorteo de los terrenos entre las familias más necesitadas y en condiciones de ser adjudicatarios, tuvo lugar a fines del 2015, desde ese año a la fecha los grupos familiares que fueron favorecidos con el sorteo, esperan por poder ocupar los terrenos.

El hecho de que se trate de un espacio de monte fue una de las razones por tanta demora en su entrega, los trabajos de nivelación y limpieza demandaron su tiempo. Otro de los inconvenientes, y que aun continúa, es que parte de esos terrenos son usados por algunas familias para la cría de animales, estas familias se consideran pequeños productores y se niegan a dejar el lugar.

Por este inconveniente, solo 70 familias adjudicadas pudieron participar del sorteo por la ubicación. A partir de hoy, con el sistema de iluminación instalado, al igual que las cañerías de agua corriente, este 40% de beneficiados ya estaría en condiciones de ocupar su lote.

"Realmente me sorprendió que hayan terminado tan rápido, estos terrenos son difíciles de trabajar porque son muy pedregosos, en realidad esperaba que hubiera demoras en la finalización", expresó el intendente Raúl Martínez.

Sorteados en 2015

Los terrenos beneficiados con la iluminación fueron sorteados en el 2015 por lo que ya tienen familias adjudicadas, "todo está listo para que los ocupen, pero quiero aclarar que no depende de mí la entrega definitiva, eso le corresponde al Instituto de la Vivienda, nosotros solo fuimos gestores e hicimos de contralor de la obra, espero que no haya más demoras, pero repito que la fecha de entrega será estipulada por el organismos provincial".

La empresa que vino desde Salta tuvo a su cargo la instalación de 40 postes de línea de baja tensión, 30 columnas de línea baja, 5 columnas de línea de media tensión, 5 postes de media y dos subestaciones.

"Dejaron todo instalado de acuerdo al plano aprobado por Edesa, ahora podemos decir que cuando los ocupen van contar con los servicios básicos, no me parecía correcto que los ocupen sin estos servicios porque no podrían tener una calidad de vida aceptable", dijo el jefe comunal.

Problemas con ocupas

También agregó: "Tuvimos algunos problemas en el camino porque los quisieron ocupar por la fuerza, pero por suerte las familias adjudicadas entendieron que lo mejor era esperar, sé que tuvieron mucha paciencia pero yo no iba a dejar de cumplir mi compromiso asumido el año pasado. Ahora solo resta que el IPV defina la situación de los terrenos restantes para poder entregar los 200 terrenos expropiados", finalizó satisfecho el intendente de esta localidad del Valle de Siancas.