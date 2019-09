Por Chávez no se sumaría nadie al Gimnasia de Maradona

Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido por el astro Diego Maradona, no utilizaría el cupo disponible que vencerá este miércoles por la noche para sumar un nuevo refuerzo por la lesión que sufrió el juvenil Lautaro Chávez.

“Diego y el Gallego Méndez consideraron que si no había nada distinto nos quedamos como estamos”, comentó una fuente allegada al cuerpo técnico.

Gimnasia había solicitado el lunes de la semana pasada una prórroga para incorporar un futbolista en reemplazo del juvenil Lautaro Chávez, quien sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior y su tiempo de recuperación será prolongado.

En este sentido, un directivo del lobo dijo que la intención “era elegir muy bien el primer refuerzo para Diego” pero entre los futbolistas ofrecidos en estos días “es muy difícil, no hubo ninguno que moviera la aguja”.

Así, Maradona analizará los refuerzos que sumará Gimnasia recién en el mercado de pases de enero próximo, un riesgo alto dado que el equipo está en zona de descenso directo.

Por otra parte, el plantel de Gimnasia continuará con la semana de trabajo en el predio deportivo de Estancia Chica pensando en el compromiso ante Talleres del próximo lunes por la noche, en el marco de la séptima fecha de la Superliga.

En este sentido, Maradona, junto a su ayudante de campo Sebastián Méndez, comenzará a evaluar las diferentes alternativas que tiene de cara al partido del lunes, y donde se esperan posibles ajustes en la zona de contención y ataque en el equipo que presentara Gimnasia en su visita a Córdoba.