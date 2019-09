Adiós a toda una época: H&R cerró sus puertas

Estuvieron allí cuando la peatonal aún no lo era. Para muchos salteños de la época del 50, H&R Maluf representaba el local de electrodomésticos, mueblería y música más surtido de la provincia.

En las mejores épocas, la empresa familiar fundada por los hermanos Humberto y Ricardo Maluf se dieron el gusto de tener no solo un local famoso por sus servicios sino otros dos, en los puntos estratégicos del centro comercial de Salta. Uno sobre la peatonal Alberdi casi esquina Alvarado, el segundo en la esquina de San Martín y La Florida y un tercero en Buenos Aires y San Martín. También llegaron a tener una planta de 250 empleados y un estudio de grabación, por el que pasaron cientos de artistas famosos.

Hoy, la realidad es otra. El local de Buenos Aires y San Martín se vendió, el de La Florida y San Martín se dejó de alquilar y cerró y, hace dos semanas, bajó definitivamente sus persianas el de peatonal Alberdi.

Liliana Maluf, de 62 años, hija de Humberto, uno de los dos hermanos fundadores del local, contó con tristeza que no pudieron escapar a la crisis económica que afecta a todos. "La venimos peleado hace varios años. Era un negocio de más de 70 años, donde se trabajaba todo en regla, y es difícil competir con los que no. Aquellos que trabajan fuera del margen de la ley están exentos de impuestos y son competencia desleal. Por otro lado, como empresa local no se puede competir con las cadenas grandes que tienen beneficios y planes de pago con las tarjetas a los que nosotros no podemos acceder", detalló Liliana Maluf, y agregó que tampoco se puede acceder a préstamos bancarios, si se tiene deudas en la AFIP.

A lo largo de estos años, Maluf se desprendió de varios inmuebles sobre la peatonal Alberdi y sobre la avenida San Martín para poder seguir adelante.

Con el cierre del último local, cinco personas quedaron sin empleo y el predio -donde funcionaba el último local- se alquiló a una empresa textil de Buenos Aires que abrirá sus puertas el 1 de octubre.

Anuncio de lo que venía

Hace dos años, el local de H&R Maluf daba por cerrada una etapa. Aquella de los discos y la venta de música. El avance de la tecnología y a su vez de la piratería trajo aparejado una importante baja en las ventas, que fue apagando poco a poco la vida de la histórica discoteca. En aquel momento una de las empleadas ya advertía el fin de una etapa. En 2017, el local comercial liquidó lo que le quedaba de música y redujo el tamaño del local.

En los años 50, H&R Maluf no solo era un líder en el comercio local sino que también tuvo uno de los primeros centros de grabación de discos.

Ahora solo queda la nostalgia de los memoriosos y el avance de la crisis económica.