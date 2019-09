La Marina de EEUU confirmó que tres videos de ovnis revelados en 2017 son auténticos

Funcionarios navales admitieron que los peculiares videos del Departamento de Defensa divulgados por The New York Times son "fenómenos aéreos inexplicables"

La Armada de Estados Unidos confirmó el pasado martes que tres videos publicados por The New York Times en 2017 que muestran a pilotos confundidos por dos misteriosos objetos voladores no identificados son auténticos, luego de años de especulación desde su divulgación.

Joseph Gradisher, portavoz del subjefe de operaciones navales para la guerra de información de la Marina, dijo que los videos eran considerados "fenómenos aéreos inexplicables", aunque no estaban destinados a ser expuestos públicamente.

"La Marina designa los objetos contenidos en estos videos como fenómenos aéreos no identificados", dijo a The Black Vault, un archivo de documentos del gobierno administrado por civiles. "La Armada no ha publicado caracterizaciones o descripciones, ni ha publicado ninguna hipótesis o conclusión, con respecto a los objetos contenidos en los videos referenciados".

"La terminología de 'fenómenos aéreos no identificados' (UAP) se utiliza porque proporciona el descriptor básico para los avistamientos / observaciones de aeronaves / objetos no autorizados / no identificados que se han observado entrando / operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares", agregó el funcionario naval.

Los videos del Departamento de Defensa muestran a los pilotos confundidos por lo que están viendo. El primero fue captado cerca de San Diego, California, en 2004; el segundo en la costa de Jacksonville, Florida, un año después; mientras que el tercero fue lanzado por To The Stars Academy, donde un piloto de la Armada comentó: "¿Qué demonios es esa cosa?"

En otro video, un comandante que vio el objeto en una misión de entrenamiento dijo que "se aceleró como nada que yo haya visto jamás". Otros pilotos entrevistados, muchos de los cuales formaban parte de un escuadrón de vuelo de la Marina conocido como los "Red Rippers", reportaron que los objetos podían acelerar, detenerse y girar en formas que iban más allá de la tecnología aeroespacial conocida. Gradisher dijo que los videos fueron filmados en 2004 y 2015.

Ni el término OVNI ni UAP significa que el objeto desconocido sea considerado un extraterrestre, y muchos de estos avistamientos terminan teniendo explicaciones lógicas y naturales. Lo que llamó la atención al portal de noticias fue la falta de consenso entre los funcionarios navales a la hora de clasificar a los objetos voladores.

"Cuando los militares estadounidenses se referían a los videos, esperaba que coincidieran con el lenguaje que vemos en los documentos oficiales que ya se han publicado, y que los clasificaran como 'drones' o 'globos'", dijo a Vice John Greenwald, curador de The Black Vault.

"Sin embargo, no lo hicieron. Ellos declararon que el 'fenómeno' representado en esos videos, era un objeto 'no identificado'. Eso realmente me sorprendió, me intrigó, me emocionó y me motivó a esforzarme más por obtener la verdad", añadió.

En junio de este año Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que pilotos de la marina estadounidense observaron diversos avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (Ovnis). "Quiero que piensen lo que quieran pensar. Tuve una junta muy breve al respecto. Pero al gente dice que están viendo Ovnis. ¿Creo en eso? No particularmente", dijo en entrevista con ABC News.

Los científicos consultados por el portal afirman que el hecho de que la Marina haya clasificado estos objetos como "no identificados" no indica que sean de naturaleza extraterrestre. Según ex funcionarios navales, es más probable que las imágenes en los videos puedan atribuirse a fallos en la pantalla de alerta del piloto, en lugar de a extraterrestres volando en los alrededores de naves de la Marina con sistemas de radar más nuevos.

Seth Shostak, un astrónomo del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, también le dijo a Business Insider que el hecho de que un objeto volador no pudiera ser identificado no significaba que fuera alienígena.

"Si ves algo en el aire que no entiendes y eres el encargado de la Fuerza Aérea, quieres saber qué es eso", dijo Shostak. "No tiene mucho que ver con extraterrestres, necesariamente. A pesar de más de medio siglo de esto, la evidencia de que estamos siendo visitados aún no ha salido a la luz".

El astrónomo agregó que los peculiares videos del Departamento de Defensa fueron muy probablemente el resultado de una actualización a la tecnología de visualización head-up de la década de 1980. Esa actualización ocurrió -probablemente no por casualidad- justo antes de que los pilotos detectaran las anomalías en esas pantallas.

La tecnología permite a los pilotos "ver" movimientos en el radar, pero a veces esos detectores dan lugar a pistas falsas que no pertenecen a ningún objeto y que son simplemente el resultado de un fallo del sistema.

"Como todos los que usan productos de Microsoft saben, cada vez que se actualiza un producto técnico, siempre hay problemas", dijo Shostak a Space.com en mayo.

