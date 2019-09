Maradona no dirigirá Gimnasia de la Plata

Diego Armando Maradona decidió cortar de raíz la idea de la dirigencia de Gimnasia y Esgrima de La Plata para ser su nuevo entrenador en reemplazo de Darío Ortiz, quien renunció después de perder 1 a 0 frente a Argentinos Juniors por la quinta fecha de la Superliga.

El “10” agradeció la intención -que no llegó a convertirse en propuesta formal- pero se excusó al aducir que tiene que cumplir un contrato en el exterior.

Miembros de la Comisión Directiva de Gimnasia habían admitido en privado que el ex entrenador de la Selección argentina era “una de las opciones” que analizaban.

De igual forma, la gran traba que tenía Maradona para asumir en el cargo era su salud, debido a que se recupera de una operación en la rodilla derecha, en la que le colocaron una prótesis especial.

El ídolo tenía serios problemas para caminar y debió someterse a una intervención, al punto tal que no pudo seguir como entrenador de Dorados de Sinaloa, de la Segunda División de México.

Con este escenario, gente cercana a Maradona reconoció que con la recuperación todavía en curso, no era sencillo que recibiera el alta médica para volver a trabajar a pesar de sus ganas de hacerlo.

Por eso, los tiempos que necesita el ‘10‘ no se ajustan a la urgencia de Gimnasia, que comenzó la semana de trabajo bajo el mando de la dupla interina conformada por Mariano Messera y Leandro Martini.

Gimnasia sumó sólo un punto en el campeonato y se encuentra último en la tabla de posiciones y en la de los promedios.

Sin Maradona en el radar, las dos opciones que quedan vigentes, según trascendió, son Eduardo Domínguez y Omar De Felippe, quienes se encuentran sin trabajo y están también entre los candidatos para reemplazar a Hernán Crespo en Banfield.