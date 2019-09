El gran clásico salteño en el fútbol femenino fue para Juventud

Las chicas de Juventud Antoniana, marcando terreno con autoridad y eficacia, volvieron a demostrar que están intratables. El equipo de José Romero se apropió del clásico y venció a Central Norte por 4 a 2, en la decimotercera fecha del torneo de fútbol femenino que organiza la Liga Salteña.

No fue ningún milagro el que hicieron la santitas, solo ratificaron frente a su histórico rival el buen momento que atraviesan, dominan la tabla de posiciones con total tranquilidad y se mantienen invictas en el certamen.

Juventud y Central no defraudaron, brindaron un emotivo duelo que terminó con justicia en manos del club de calle Lerma y San Luis.

Las acciones fueron muy parejas, pero el santo logró sacar diferencia gracias a su eficacia, aprovechó muy bien las situaciones que generó y convirtió.

Todo lo contrario fue el desempeño de las cuervitas porque lucharon, buscaron pero fallaron en la puntada final.

Los goles que determinaron la victoria de Juventud fueron convertidos por Gladys Pinto, Romina Colombo, Vanina Rodríguez y Agustina Puca.

Mientras que Sofía Vargas, de penal, y Romina Retambay descontaron para Central Norte.

Las chicas antonianas festejaron la victoria ante su histórico rival, que se retiró con dientes apretados y con sed de revancha, algo que podría darse en las instancias de play-offs.

Atlético Mitre fue otro de los equipos que disfrutó de una jornada más que productiva. El ciclón del San Bernardo se llevó por delante a Popeye, al golearlo por 8 a 0.

Mitre ganó y escaló al segundo puesto de la tabla, descontándole puntos a Pellegrini, escolta del líder, que cayó sorpresivamente frente a San Francisco por 2 a 0.

Atlas, en su intento de mejorar su posición, avanzó en su objetivo y superó a Gimnasia y Tiro por 2 a 1.

Por último, San Martín, otro de los equipos que lucha por dejar los últimos lugares, no tuvo inconvenientes y venció a Villa Primavera 3 a 1.



Espinacas de punta

Popeye no da brazo a torcer y se mantiene como único líder en la categoría Sub-18, en esta oportunidad derrotó a Juventud Antoniana por 1 a 0, en uno de los partidos correspondiente a la decimotercera fecha.

Central Norte, escolta de las espinacas, se quedaron con una nueva victoria al vencer a Gimnasia y Tiro por 3 a 0.

San Martín, con el objetivo de aproximarse a la punta, superó a San Francisco por 1 a 0, mientras que Mitre no tuvo problemas y doblegó a Cachorros por 3 a 0. En esta oportunidad Pellegrini tuvo fecha libre.

Los resultados:

Primera división

C. Norte 2 - Juventud 4

Mitre 8 - Popeye 0

San Fco. 2 - Pellegrini 0

Atlas 2 - Gimnasia 1

Primavera 1 - San Martín 3

Sub-18

San Martín 1 - San Fco. 0

Mitre 3 - Cachorros 0

Gimnasia 0 - C. Norte 3

Juventud 0 - Popeye 1

Libre: Pellegrini



Las posiciones:

Equipos PJ G E P Ptos.

Juventud 12 10 2 0 32

Pellegrini 12 9 1 2 28

Mitre 12 6 4 2 22

C. Norte 12 6 3 2 21

Argentinos 11 6 1 4 19

San Fco. 11 5 3 3 18

Atlas 12 4 2 6 14

Popeye 12 3 2 7 11

San Martín 11 3 1 7 10

Gimnasia 12 2 1 9 7

Primavera 12 0 0 12 0