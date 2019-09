Por la crisis cayó la venta de preservativos

La baja en el consumo y el aumento de precios provocaron una caída en la demanda de preservativos y anticonceptivos orales. En la industria afirman que en el primer semestre del año la venta de profilácticos cayó un 8% y la de pastillas anticonceptivas un 6%, mientras los dueños de farmacias aseguran que el derrumbe alcanza un 25% y 20%, respectivamente. Los expertos advierten por un posible crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual.

Varios farmacéuticos consultados estiman que la baja se agudizó en los últimos dos meses y alcanzó el 25%, una cifra que supera los cálculos de los fabricantes.

"Todos los insumos del preservativo son importados (lo que encarece sus costos). Y los incrementos de precios desde principios de año están en un 36%", dijo Felipe Kopelowicz, presidente de Kopelco, fabricante de los preservativos Tulipán y Gentleman. La venta de profilácticos resulta más difícil de medir si se consideran kioscos y supermercados, además de las farmacias. Sin embargo, varios farmacéuticos consultados estiman que la baja se agudizó en los últimos dos meses y alcanzó el 25%, una cifra que supera los cálculos de los fabricantes.

El consumo anual de preservativos es de 172.800.000 unidades, lo que representa un consumo pér cápita de menos de 4 unidades por año. Pero desde 2015, las ventas cayeron casi un 10 por ciento.

"En términos de anticonceptivos orales, en el primer semestre del año el aumento de precios fue del 23,47%", dijo Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA), y agregó que "aproximadamente 144.000" usuarias discontinuarían la toma de estas píldoras.

Preocupación

A pesar de que el Gobierno distribuye preservativos de forma gratuita en los hospitales públicos, los expertos sanitarios coinciden en que los jóvenes no suelen acercarse a los centros de salud para solicitarlos. Para ayudar a concientizar sobre las enfermedades de transmisión sexual y asegurar un mayor alcance, los especialistas proponen que se repartan profilácticos en lugares convocantes, como canchas de fútbol, clubes y bares.

Los profesionales de la salud afirman además, que en épocas de crisis las personas tienden a modificar sus prioridades y prestan menos atención a la salud, lo que puede derivar en un crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual. "Cuando tenés que estar pensando en el día a día, en una cosa más de subsistencia, la salud muchas veces se relega y la salud sexual, que sigue siendo tabú y tiene poco acompañamiento, más todavía", explicó Mar Lucas, directora de Programas de la Fundación Huésped.

"Sabemos que se usan poco, se usan mal y se usan de forma poco consistente. Y por eso seguimos teniendo un montón de infecciones de transmisión sexual. No sólo no logramos bajar el VIH sino que la sífilis aumenta. Tenemos un problema grave en ese sentido", agregó. Fuente: Crónica