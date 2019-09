La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 3, que lleva adelante el juicio por el no pago de impuestos de Oil Combustibles, una de las más de 170 empresas que engloba el Grupo Indalo.

Conceden la excarcelación a Cristóbal López y De Souza, pero no saldrán en libertad

Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza recibieron la excarcelación, pero no se hará efectiva porque tienen otras dos preventivas por causas abiertas por el juez federal Claudio Bonadio, en relación al caso de las fotocopias de los “Cuadernos”.

López y su socio fueron favorecidos por un fallo en una causa paralela en la que se investigaba una supuesta venta fraudulenta del Grupo Indalo al fondo OP Investment en octubre del 2017, pese a la prohibición para hacerlo por un embargo judicial.

"Conceder la excarcelación a Cristóbal Manuel López bajo caución juratoria, la que no se hará efectiva por permanecer detenido a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11, Secretaría número 21, afectado a las causas números 520/19 y la 13816/18 (artículos 310, 318 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación ley 23.984)", señaló el fallo del magistrado.

Trascendió que hoy los abogados Carlos Beraldi y Fabián Lertora solicitarían al juez Bonadio la excarcelación por las otras dos causas.