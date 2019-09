El enojo de Mario Ledesma contra el árbitro después de la derrota

El devenir del Grupo C determinará si, como se pensaba, el partido entre la Argentina y Francia terminará siendo decisivo para las aspiraciones de ambos de pasar a los cuartos de final del Mundial de rugby Japón 2019. Pero algo así podía entreverse en el gesto duro de Mario Ledesma, el entrenador de los Pumas, al final del partido en el Tokio Stadium. No bien terminó el juego, en la entrevista que le concedió a ESPN al borde del campo, el coach direccionó su crítica contra el arbitraje: "Es una lástima que un referí tan bueno no haya visto el penal de Picamoles, que le marcó el línea. Estaba dos metros adelantado. Nos referearon (sic) como a un país chico del rugby. Como sabemos que es así, hay que hacer mejor las cosas" enfatizó.

La jugada a la que hacía referencia era una sucedida a los 73 minutos, cuando el resultado ya estaba 23-21 a favor de Francia: el jugador galo cometió un offside en la salida de un ruck al interceptar un pase de Cubelli que el árbitro australiano Angus Gardner no advirtió. Y la otra jugada polémica se dio en el final, cuando el mismo Cubelli demoró en jugar la pelota porque había un francés tirado en el piso, que no se había retirado de la posición de tackle. "Cubo no puede agarrar la pelota porque había un francés en el medio", describió. Fuente: La Nación