La UNSa auditará los procesos del voto electrónico

El acuerdo posibilitará la mancomunión de esfuerzos tendientes a garantizar la transparencia y eficiencia en la implementación del sistema de voto con boleta única electrónica, el cumplimiento de los objetivos de control previstos por la ley 8010 y, a su vez, propiciar la integración de los alumnos de la universidad en el mundo laboral.

El convenio fue rubricado por el presidente del Tribunal Electoral, Guillermo Catalano, y el rector de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Claros, y también estuvo presente la vicepresidenta del órgano de control electoral, Teresa Ovejero.

A través del Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, la UNSa realizará auditorías informáticas de hardware, software, procedimientos, examinación general y presentará los informes que requiera el Tribunal Electoral.

Además, se difundirá entre los alumnos la convocatoria para postularse como técnicos informáticos.

La determinación de efectuar auditorías periódicas del sistema de voto electrónico antes y después de cada elección, con participación, entre otras entidades, de las universidades, se encuentra establecida en la ley 8010, que también prevé la designación de técnicos informáticos a fin de que durante el comicio las autoridades de mesa y los fiscales de las fuerzas políticas verifiquen el correcto funcionamiento de las máquinas de votación.

La Facultad de Ciencias Exactas de la UNSa posee personal idóneo para efectuar los controles y auditorías previstos en la reglamentación vigente y los alumnos que se encuentran cursando carreras afines a la informática cuentan con los conocimientos básicos indispensables para desempeñar la función de técnico informático durante los comicios, sostiene el documento firmado.

El actual convenio de cooperación es similar al efectuado para las elecciones provinciales del 2017.

Actividades a desarrollar

Auditoría de hardware para verificar que las máquinas no poseen dispositivos de transmisión que pudieran afectar el sistema, señales electromagnéticas, wifi u otras tecnologías, en mesas elegidas aleatoriamente; que boleta y chips no admiten lectura a distancia y las máquinas no poseen dispositivo de almacenamiento masivo interno. La empresa MSA debe cumplir las actividades de apertura y cierre de las mismas; verificar antes, durante y después de los comicios, en mesas elegidas aleatoriamente, que el software de votación no se ha intercambiado. También habrá auditorías para verificar, entre otros, que la transmisión de resultados cumple con normas de encriptación estipuladas para el sistema y auditoría para verificar el procedimiento de copiado del CD master y lacrado.