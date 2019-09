Una profesional denunció persecución laboral en Orán

Con lágrimas en sus ojos, el esposo de Rosana Paola Ruiz manifestó: "Hace ocho años que trabaja en el mismo lugar y sigue limpiando pisos a pesar de haber quedado a dos años de ser abogada y tener el título de mediadora. Durante todo este tiempo perdimos de tener familia, perdió cuatro embarazos". Jorge Antonio Cabrera es pareja y un conocido entrenador de fútbol en Orán, con su mujer internada en esta ciudad se acercó a la planta editorial de El Tribuno para expresar su indignación y contar la triste realidad que vienen atravesando junto a su mujer.

"Todo esto que venimos sufriendo la hizo explotar, de tenerla sana ahora la tengo internada en terapia casi sin poder hablar y con una parte de su cara inmóvil", sostuvo Cabrera sin consuelo. La denuncia es contra dos médicos que trabajan en el Poder Judicial de Orán, quienes -según la víctima y su marido- le vienen haciendo la vida imposible.

Según Cabrera, su esposa ingresó al Poder Judicial de Orán como administrativa, se suponía iba a poder hacer carrera sin embargo algunas cuestiones espurias pasaron en el medio y la mujer no solo que no logró ningún tipo de ascenso sino todo lo contrario, pasó por más de 10 sectores y desde hace algunos años "sigue en la parte de limpieza, en el depósito limpiando pisos", apuntó Cabrera.

A los dos años de haber comenzando a trabajar, Rosana Ruiz sufrió un terrible accidente que le podría haber costado la vida. "Mientras llevaba expedientes la atropelló una camioneta. Como consecuencia de eso sus rodillas quedaron prácticamente destruidas. Luego de un tiempo -tras haber estado con cobertura médica- volvió a trabajar y en más de una oportunidad tuvo que pedir licencia médica, no solo por los dolores de ella sino también por su mamá, quien sufre una enfermedad y ella es hija única", contó el esposo de la víctima.

Los médicos denunciados son los encargados de dar el "Ok" para que los empleados judiciales reciban la licencia médica, en una de las solicitudes por parte de Ruiz, uno de los médicos "le dijo que no podían seguir dándole licencia médica, pero si ella aceptaba tomar un café la cuestión se podía arreglar", contó Cabrera. "Mi mujer no solo que se negó sino que le dijo de todo, a partir de ese momento empezaron a hacerle la vida imposible y amenazarla con dejarla cesante y echarla del Poder Judicial", agregó.

Desnuda, en la oficina

Otro de los episodios que le tocó atravesar a la mujer, según contó su marido, fue cuando su padre sufrió el primer ACV y su madre tuvo una recaída. "Uno de los profesionales del Poder Judicial se hizo presente en la casa de mi esposa para ver el estado de salud de mi suegra y le comunicó a mi mujer, mientras su madre escuchaba, que los dos médicos denunciados no quisieron venir porque nos consideran a mi esposa y a mí persona violentas".

Los dichos por el profesional provocaron un pico de presión en la madre de Rosana Ruiz, la señora tuvo que ser internada en terapia en el hospital Sagrado Corazón.

"Mi mujer tuvo que bajarse los pantalones en la oficina de uno de estos sinvergenzas, una humillación total, una más de tantas otras", expresó el esposo de Rosana Ruiz.