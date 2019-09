"Game of Thrones", la mejor serie de drama de los Emmy 2019

"Juego de Tronos" se llevó el premio más importante de la noche al ganar el Emmy a mejor serie de drama, mientras que la producción de "Fleabag" fue reconocida como la mejor serie de comedia.

Billy Porter, el primer hombre afro abiertamente gay nominado para un Emmy, hizo historia al ganarlo en la categoría de mejor actor de drama por su interpretación en "Pose".

Peter Dinklage, mejor actor de reparto por Game of Thrones Fuente: AFP



Jodie Comer fue reconocida como mejor actriz de serie dramática por "Killing Eve".

En la sección de drama Peter Dinklage recibió el Emmy por mejor actor de reparto por "Juego de Tronos". Por su parte, Julia Garner lo ganó en el apartado femenino por "Ozark", serie por la que Jason Bateman se llevó el galardón como mejor director. Finalmente, Jesse Armstrong ganó en la categoría de mejor guion de serie dramática" por "Succession".

Julia Garner, actriz de reparto por Ozark Fuente: Reuters



El comienzo

Homero Simpson fue este domingo animador de los Emmy por algunos segundos: le cayó un piano encima. El comediante Anthony Anderson trató de salvar el show, pero al final fue Bryan Cranston quien salió al escenario para abrir el show, que por primera vez en 16 años no tuvo animador.

Siguiendo el ejemplo del Óscar, que mejoró su audiencia tras prescindir de su anfitrión, el Emmy tampoco tiene presentador principal por primera vez desde 2003. Tampoco tuvo en 1975 y 1998.

Comedia y miniseries

La serie "The Marvelous Mrs. Maisel" fue la comedia que empezó a recibir los premios de la noche, pues los actores Tony Shalhoub y Alex Borstein recibieron el Emmy en la categoría de mejor actor y actriz de reparto en comedia, aunque fue "Fleabag" la serie nombrada como la mejor comedia en estos galardones que celebran lo mejor de la industria televisiva estadounidense.

Por su parte, Harry Bradbeer se llevó el galardón como mejor director de una serie de comedia por "Fleabag". Minutos más tarde, Bill Hader fue premiado como mejor actor de comedia por "Barry", mientras que Phoebe Waller-Bridge triunfó como mejor actriz de comedia por "Fleabag".

El Emmy a mejor programa de competencia quedó en manos del equipo de "RuPaul's Drag Race".

En el apartado de miniseries o películas los ganadores fueron para Patricia Arquette como mejor actriz de reparto por su interpretación en "The Act", Ben Whishaw como mejor actor de reparto por su papel en "A Very English Scandal" y Johan Renck como mejor director por "Chernobyl", serie que también fue reconocida por su guion.

El mejor actor de miniserie o película para televisión fue Jharrel Jerome por "When They See Us". En el apartado femenino la triunfadora fue Michelle Williams por "Fosse/Verdon".

"Black Mirror: Bandersnatch" fue seleccionada como la mejor película para televisión y el Emmy a mejor miniserie fue para "Chernobyl".

El equipo de "Last Week Tonight con John Oliver" fue reconocido como el mejor entre las series de variedades, programa que también ganó como el mejor programa de variedades con entrevistas; mientras que "Saturday Night Live" ganó el Emmy a mejor programa de Variedades con sketch y mejor director (Don Roy King).

En la sección de drama Peter Dinklage recibió el Emmy como mejor actor de reparto por "Juego de Tronos". Por su parte, Julia Garner lo ganó en el apartado femenino por "Ozark".

Jesse Armstrong ganó en la categoría de mejor guion de serie dramática" por "Succession".