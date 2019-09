Game of Thrones y sus selfies en los premios Emmy 2019

Se llevaron a casa el Emmy a Mejor serie de drama. Con la serie terminada, era la última chance, el premio más esperado. Sin embargo, no fueron sus estatuillas las que resonaron en las redes sociales….

Bye bye Daenerys

Desde que pisó la alfombra morada (la versión de red carpet de esta edición), todas las miradas estuvieron en Emilia Clarke. Daenerys, la Madre de Dragones tenía todo para llevarse la estatuilla a Mejor Actriz -el heroísimo de su personaje al final, su capacidad de capaz de hablar en un idioma inédito y lucirse-. Pero, cuando parecía que Clarke cerraba la temporada con bombos y platillos, el batacazo lo dio Jodie Comer quien se llevó la estatuilla por su trabajo en Killing Eve.

Las redes estallaron en queja, sin embargo esta caída no pareció afectar la celebración. Game of Thrones también perdió en categorías donde aparecía como favorita, como Mejor Guión.

Igualmente nadie se sorprendió cuando Peter Dinklage, repitió como como Mejor Actor de Reparto. “Tyrion” competía con sus compañeros Alfie Allen (Theon) y Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister): “Me considero un ser afortunado de ser miembro de una comunidad tolerante y diversa. Hace 10 años no sabía donde me metía. He caminado por cielo y fuego -por la serie- y lo volvería a hacer”, comentó.

Lo primero es la familia

Y, si hubo otro momento “GOT” en estos premios Emmy fue el reencuentro de los Stark: el abrazo que Sophie Turner le dio a Kit Harrington -nominado a mejor actor en una serie dramática- generó una oleada de emociones entre los fans que seguían las cámaras que transmitían el momento en vivo (y los tweets).

Sophie se colgó de él mostrándose inmensamente feliz, cual una hermana cuando su hermano chiquito se acerca a saludar.

Jon Snow y Sansa. Los hermanos sean unidos…

Una Brienne a la griega

Uno a uno los integrantes del elenco de Game of Thrones (GOT) desfilaron sobre la alfombra morada y sus looks fueron sensación. Cuatro de sus actrices estaban nominadas en en el rubro Mejor Actriz Secundaria: Sophie Turner, Maisie Williams, Gwendoline Christie y Lena Headey. El resultado no pudo ser más salomónico: el Emmy terminó llevándoselo Julia Garner por “Ozark”.

El reencuentro, con Gwendoline Christie con Emilia Clarke.

Maisy Williams, Gwendoline y Emilia, las chicas hicieron historia con Game of Thrones.

Sin embargo, Gwendoline dio la nota con un atuendo que quedará en la historia de los looks Hollywoodenses. Su look by Gucci, incluyó un homenaje a la casa de los Lannister de Game of Thrones, no solo por detalles de color rojo sino también por los leones dorados, emblema de la familia.

Lena Headey, la actriz Naomi Watts y Gwendoline Christie en los Emmys 2019. Foto: IG @naomiwatts

Juego de Tronos

Con cada selfie de Alfie Allen -por quien fuimos siguiendo desde la previa a la celebración- se notó que el elenco de Game of Thrones (ya de salida) llegó al Microsoft Theatre de Los Angeles dispuesto a divertirse y a pasarla bien. Los Emmys se transformaron en una suerte de fiesta de reencuentro-egresados.

Bien ubicados, Maisie Williams y Alfie Allen, nominados a los Emmy. Foto: IG @alfieallen

Game of Thrones se retira a lo grande. Con 12 premios (59 premios Emmy en todo su historial tras ocho temporadas) y muchas carreras labradas (Maisie Williams tenía solo 14 años cuando el show comenzó).

GOT y el festejo con el equipo detrás de la serie. Foto: IG Alfie Allen.

La serie de HBO que tantos fans labró en todo el mundo cerró llevándose el premio mayor y sus protagonistas estuvieron allí para festejarlo.