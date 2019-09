Los nuevos desafios de Salta Basket

El objetivo se reinicia para Salta Basket. Hay nuevos desafíos por delante: la nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet y el primer cuadrangular de la Liga Sudamericana.

El equipo que dirige Esteban Gatti mostró sus credenciales el viernes pasado con el gran triunfo sobre Platense en la final de la Super Copa de la Liga, lo que tomó por sorpresa a propios y extraños.

“La verdad es que nos preparamos para ganar, pero cuando comenzó el partido y vi el funcionamiento del equipo, no dejé de sorprenderme”, reveló Gatti en diálogo con El Tribuno, en la reanudación de los entrenamientos. “Me sorprendió la química del equipo en tan poco tiempo”, agregó.

Para Gatti, la vara quedó muy alta en la primera presentación del equipo, “esperemos que no sea el techo y tengamos un nivel más alto”.

El organizador del equipo infernal también aclaró que el grupo ya cambió el “chip” y que el objetivo es arrancar de la mejor manera la Liga Argentina, previsto para mediados de octubre. “No tenemos que salirnos del foco, si por ganarle un partido a un equipo de liga nacional -Plantese- pensamos que los partidos que vienen van a ser iguales, nos equivocamos y podemos llegar a recibir un cachetazo en el debut”, advirtió.



Gatti también aclaró de entrada que Salta Basket no se prepara para ascender. “El objetivo principal es llegar lo más alto posible y que el equipo se identifique con la gente. Con este nivel de juego que mostramos no deberíamos tener problema, pero hay que seguir trabajando, más allá del respeto que los rivales ahora nos pueden tener”.

Por su parte, él capitán Santiago González coincidió con la sorpresa que generó la gran victoria del primer partido de la temporada y por otro lado sujetó la expectativa que se ha generado con la clasificación al certamen continental.

“Se jugó bien, con agresividad, frente a un equipo que llegaba con ventaja, habían jugados partidos amistosos, se conocía la mayoría de la temporada anterior, pero nada nos condicionó”, dijo el pivote santafesino.

“Se puede esperar más de este equipo, sí, pero tenemos que ser conscientes, no magnificar los objetivos, tenemos el envión anímico para seguir trabajando y corregir errores; pensar en el más allá, en si podemos lograr más cosas, es prematuro”, cerró González.