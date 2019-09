Bachelet reconoce que para la ONU Maduro sigue siendo el "presidente electo" de Venezuela

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó hoy que el "presidente electo" de Venezuela sigue siendo Nicolás Maduro, abogó por el diálogo para resolver la crisis política que atraviesa el país sudamericano y rechazó enfáticamente una eventual intervención militar como solución.



Bachelet aseguró en una entrevista con la cadena TVN que, como Alta Comisionada, no puede emitir una "opinión personal" sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y que prefiere no "calificar" al gobierno de Maduro ni valorar si representa o no una dictadura. Bachelet, partidaria de "mantener la relación" con el Estado venezolano, aseveró que, de acuerdo a la doctrina de la ONU, Maduro es el "presidente electo" y el opositor Juan Guaidó el presidente de la Asamblea Nacional, a pesar de que varios países reconocieron a este último como el mandatario legítimo tras los comicios de 2018.



"La única instancia que puede definir un cambio de situación es la Asamblea General", añadió Bachelet.



El actual presidente chileno, Sebastián Piñera, se refirió a estas declaraciones a su llegada a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU y aseguró a medios locales que "la posición de su gobierno es que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela", según medios locales.



Sobre las críticas desatadas en Venezuela a raíz de los informes críticos de su oficina, Bachelet negó que le suponga una sorpresa, en la medida en que "pasa con cualquier país del mundo" y agregó que "cada vez que sacamos un informe no le gusta a los gobiernos".



No obstante, rechazó que se pueda calificar de parciales sus investigaciones, citó la agencia de noticias Europa Press.



"Si ustedes quieren que nuestros informes no sean sesgados, déjennos entrar. Así tendremos la oportunidad de hablar con todas las partes", subrayó.



Bachelet salió al paso de las acusaciones de la oposición, que le recriminaba un supuesto retraso en el envío de una misión a Venezuela, y de quienes consideran que no ha hecho nada para cambiar las cosas.



"¿Ustedes creen que soy la Virgen María? ¿Que voy a hacer un milagro?", replicó.



Bachelet también se pronunció sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para advertir de forma velada en contra de su utilización, ya que considera que la única vía para solucionar la crisis venezolana pasa por el diálogo entre los principales actores políticos.



En este sentido, "espera" que no haya una intervención militar.



"Si uno considerara que un país no es democrático, no es por las vías no democráticas como tiene que resolverlo", concluyó.