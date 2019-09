Alberto Fernández y Mario Negri volvieron a cruzarse en Twitter por dichos sobre Raúl Alfonsín

Un inesperado cruce se produjo en las últimas horas en Twitter entre el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández y el primer candidato a diputado de Juntos por el Cambio, Mario Negri en torno a un episodio con el expresidente Raúl Alfonsín.

El cruce se inició luego de que Fernández asegurara ser “resultado de Alfonsín” en un acto donde buscó acercarse al “radicalismo alfonsinista”. Ante las declaraciones, Negri usó Twitter para cuestionar la postura y recordarle:

Alberto Fernández dice que él también es el resultado de Raúl Alfonsín.

Me acordé de cuando era el Jefe de Gabinete y en la ESMA le dijeron que no había hecho nada por los DDHH.

También cuando no le permitieron entrar a la Casa Rosada para hacerle un homenaje a Arturo Illia.