La Provincia saldará la deuda con La Veloz, aunque no ajustarán costos por ahora.

Hubo acuerdo y no suspenderán el boleto estudiantil

Cundió una gran incertidumbre entre los estudiantes del interior de la provincia cuando se informó ayer que por falta de ajustes que acompañen las recurrentes subas de los combustibles y por deudas que mantiene la Provincia con la empresa desde hace tres meses, La Veloz del Norte suspendería la entrega del boleto estudiantil para los próximos meses a todas las localidades del interior provincial. Es decir que no entregaría más boletos estudiantiles a los municipios, aunque aclararon que tendrían validez los últimos boletos emitidos en el presente mes.

Afortunadamente, en una larga reunión que se inició el martes por la noche y que se extendió hasta ayer por la tarde, las partes: Gobierno y empresa de transporte lograron llegar a un acuerdo y anunciaron que no se suspenderán los boletos estudiantiles, ya que la Provincia se comprometió a hacer efectivo el pago de lo adeudado, aunque quedaría pendiente la actualización de los costos del boleto, un ítem de suma importancia para La Veloz del Norte que en este caso tuvo que ceder soportando otro compás de espera.

Lo positivo es que no fueron defraudadas las esperanzas de los 126.504 estudiantes que transporta La Veloz del Norte entre la capital y las distintas localidades del interior de la provincia, en su mayoría carentes de recursos, quienes tienen este beneficio como un trampolín para poder concretar sus estudios superiores y desarrollarse como profesionales.

El martes, ante la inminente suspensión del servicio para estudiantes desde octubre, el Gobierno solicitó una reunión con la empresa de transporte con la intención de llegar a un acuerdo que le dé continuidad al beneficio.

Desde La Veloz contaron que hace tres meses se reunieron con el jefe de Gabinete de Ministros, Baltasar Saravia, le solicitaron que se pague la deuda y se actualicen los costos, y no hubo respuestas hasta el llamado del martes por la noche.

El comunicado de la empresa explicaba: "La Veloz del Norte transporta 126.504 personas que utilizan el boleto estudiantil durante el período lectivo. Hace 18 meses, la empresa viene reclamando al Gobierno de la Provincia de Salta que el valor del boleto estudiantil no cubre los costos mínimos de este servicio. Por cada boleto, la empresa recibe el 30% del valor de un pasaje. La situación es aún más grave al considerar que el valor del boleto tiene una tarifa atrasada, ya que el Gobierno provincial no ha reconocido los ajustes inflacionarios de gasoil, repuestos y mano de obra durante el 2019, aumento de costos que ronda el 80% y que se ha venido planteando en las reiteradas audiencias mantenidas, 15 en total durante 2018 y 2019. De lunes a viernes, 6 de cada 10 pasajeros, durante los meses lectivos, son estudiantes que viajan con el boleto estudiantil, absorbiendo La Veloz del Norte el 70% de ese costo". El comunicado agrega: "Esta situación afecta gravemente los ingresos de la empresa, dado el volumen de pasajeros que se traslada y la tarifa que desde el año pasado no se actualiza".

Un beneficio muy importante que implica el futuro de las próximas generaciones de profesionales, con lo cual no debe quedar nada librado al azar.