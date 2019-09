A la espera de Messi, Scaloni le va dando forma a la selección para enfrentar a Alemania

El entrenador del seleccionado argentino aguarda por estas horas que la Conmebol le reduzca de tres a dos meses la suspensión al capitán Lionel Messi para que pueda estar presente el 9 de octubre en Dortmund ante Alemania, pero mientras tanto va armando la lista que elevará el próximo viernes con la totalidad de futbolistas que actúan en el exterior ya que no contará con convocatorias de jugadores de Boca y River esta vez.



Messi salió con una molestia muscular en el aductor derecho en el entretiempo del encuentro que hoy le ganó Barcelona a Villarreal 2 a 1 por la liga española, en otra muestra de que su físico le está pasando facturas por no haber podido realizar la pretemporada.



Sin embargo Scaloni, que a esto debe sumarle la suspensión que por ahora se cumplirá recién el 3 de noviembre, sigue pensando en él para visitar a los alemanes y posteriormente, el 13 de octubre, cruzarse con Ecuador en el estadio del Elche, de España.



Ante la ausencia de boquenses y riverplatense, que estarán en medio de las dos semifinales de la Copa Libertadores, el técnico argentino piensa en algunas novedades para insertarle al equipo, y los primeros de la fila son el volante Nicolás González, hoy actuando en el Stuttgart de la segunda división de Alemania junto al volante Santiago Ascacíbar, porque viene de una gran actuación en los Panamericanos de Lima.



Y el otro es Matías "Monito" Vargas, de muy buen presente en el Espanyol, de Barcelona, que jugó satisfactoriamente en la Sub 23 en la pasada fecha FIFA y ya estuvo ante Guatemala en el debut de Scaloni como técnico de la Mayor.



En tanto que al quedar en el arco los lugares vacíos que dejarán Esteban Andrada y Franco Armani, el entrenador irá en busca de Juan Musso, que hoy fue figura excluyente de Udinese, de Italia, para que su equipo rescatara un punto en el 0-0 frente a Hellas Verona.



El otro arquero que actúa en el exterior y hoy también vio acción en la victoria por 5 a 0 de su equipo es Emiliano Martínez, el ex Independiente, de Avellaneda, que ya tiene varias temporadas alternando en la valla del Arsenal, de Inglaterra.



Y simultáneamente con la lista de la Mayor saldrá, como en la pasada ventana de fechas FIFA, la de la Sub 23, que jugará dos amistosos ante México.



El entrenador Fernando Batista tiene en mente contar esta vez con el zaguero de Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi, que así no estará en la ciudad de la que es su actual equipo, y el delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich, que justamente estuvieron con la Mayor en la convocatoria anterior.