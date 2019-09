José Urtubey, de la UIA, volvió a advertir que será muy “difícil” pagar el bono acordado

El dirigente de la Unión Industrial Argentina recordó que en 2018 “el 40% de las pymes” no pudo pagar el bono de fin de año que dispuso el Gobierno nacional.

El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, analizó el decreto que publicó el gobierno para comunicar el pago de un bono de 5000 pesos para los empleados privados.

Urtubey afirmó que los cinco mil pesos no serán remunerativos y advirtió que “hay cifras de que el año pasado el 40% de las pymes no pudieron pagar el bono de $5.000 y este año la situación económica es peor”. En la misma línea agregó que “el 80% del entramado productivo es Pyme y no sé si lo van a poder pagar”.

El industrial agregó que “los $5.000 son no remunerativos y cada sector tendrá que establecer la modalidad de pago” y destacó que “va a ser más difícil el pago que el año pasado. Vamos a un acuerdo social donde todas las partes lo ven como una salida clave, conscientes de la dura realidad económica”, puntualizó Urtubey haciéndose eco del llamado de Alberto Fernández.

Urutbey, que integra un grupo de WhatApp con empresarios cercanos al gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que no “hubo movimiento en el grupo desde las PASO”.