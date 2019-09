VIDEO Murió el ex presidente francés Jacques Chirac: estuvo 12 años en el poder

El ex presidente de Francia entre 1995 y 2007, Jacques Chirac, murió hoy a los 86 años, según ha informado su familia. “El presidente Jacques Chirac falleció esta mañana, acompañado por sus seres queridos y en paz”, anunció su yerno Frederic Salat-Baroux. Aunque no se informaron las causas de su muerte, se sabía que el ex mandatario tenía problemas de salud y en 2005 había sufrido un accidente vascular.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, dijo que “Europa no sólo está perdiendo a un gran estadistas sino también a un gran amigo”, de acuerdo a su portavoz Mina Andreeva. El mandatario europeo agregó que “no hay palabras para expresar el dolor” y que la Unión Europea publicará pronto una declaración más extensa.

Chirac había nacido en 1932 y transitó una extensa carrera en la política francesa, ocupando el cargo de ministro de varias carteras en diferentes gobiernos, entre estas la de Interior. Sus primeros paso los dio en el gabinete del Primer Ministro y futuro presidente Georges Pompidou.

Fue también Primer Ministro de Francia durante las presidencias de Valéry Giscard d’Estaing y François Mitterrand, y alcalde de París entre 1977 y 1995, antes de acceder al Poder Ejecutivo nacional al frente del partido conservador de centro Rassemblement pour la République, por un total de 12 años en el poder que constituyó el segundo período más extenso de la historia de Francia, detrás de Miterrand.

Apodado “El Bulldozer” por su capacidad para lograr que las cosas se hicieran, sus dos mandatos presidenciales (de siete años el primero y luego de cinco años el segundo tras ser reducido a través de un referéndum) estuvieron marcados por el reconocimiento de la responsabilidad francesa en la deportación de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, la oposición a la invasión de Irak de 2003 por parte de Estados Unidos y precisamente el impulso para reducir el largo de los mandatos.

Siguiendo la tradición francesa, sus dos victorias en elecciones presidenciales ocurrieron en segunda vuelta. En 1995, había alcanzado el segundo lugar en primera vuelta con el 20,84% de los votos, por detrás del socialista Lionel Jospin que alcanzó el 23,3%. Pero luego se impuso con el 52,64% contra el 47,36% de su rival en balotaje.

Tampoco pudo lograr una rápida victoria en 2002, alcanzado el primer lugar con el 19,88% seguido por el ultraderechista Jean-Marie Le Pen (16,86%), padre de la actual líder de esa fuerza, Marine. Pero esta vez alcanzó una contundente victoria en segunda vuelta, con el 82,21% de los votos.

Su popularidad fue progresivamente decreciendo ante las violentas protestas civiles de 2005 y laborales de 2006, lo cual, acompañado por su frágil salud, lo llevó a desistir en la búsqueda de un tercer mandato en 2007, a pesar de que ese entonces era posible.

Sus primeros años fuera del Palacio del Elíseo estuvieron marcados por una investigación por corrupción encarada en su contra. En 2011 fue declarado culpable malversación de fondos públicos, abuso de poder y conflicto de interés durante su período al frente de la Alcaldía de París, reportó entonces la BBC. Pero la condena de dos años quedó en suspenso por sus ya entonces apremiantes problemas de salud, y desde entonces mantuvo un bajo perfil.