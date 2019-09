Riggio: “Hay un proyecto serio para volver a la B Nacional, pero requiere paciencia”

Contanos acerca de tu nuevo rol en Gimnasia...

Asumí hace dos meses como coordinador del fútbol y estoy junto a Martín Viano; él lleva una coordinación más organizativa y yo tengo la coordinación deportiva. El proyecto que tengo es amplio, pero está relacionado con la continuidad de esta dirigencia que tiene a Marcelo Mentesana a la cabeza (a fin de año hay asamblea de renovación de autoridades en Gimnasia), el proyecto está supeditado al futuro del club, lo sabemos. La idea es formar jugadores dentro de un proyecto a largo plazo de 4 o 5 años, con el objetivo de que Gimnasia vuelva a los primeros planos futbolísticos, llámese la B Nacional (hoy Primera Nacional) dentro de 4 o 5 años.

¿Hay material humano en el club para encarar el proyecto?

En los últimos dos períodos míos promovimos a Ivo Chaves, a Esteban Burgos, pero eso no terminó ahí. Hoy tenemos a un Cazula en la B Nacional, a un Mateo en Primera. Gimnasia tiene la estructura física. Estamos ayudando desde nuestra experiencia a que este camino se profundice, a que podamos tener mayor volumen de jugadores formados. Gimnasia tiene un predio que tienen muy pocos clubes en el interior y que cuenta con ocho canchas. Se está trabajando bien, están encaminadas todas las categorías en los primeros puestos para pelear los campeonatos de la Liga. Dentro de este proyecto se va a contratar a un psicólogo y a una nutricionista. Habrá un departamento de fútbol de Gimnasia, todo dentro del predio, donde ya tenemos una utilería con elementos nuevos que se compraron. Y el primer proyecto para el año que viene es tener un gimnasio en Limache para las inferiores. Este proyecto también contempla una escuela superior de aprendizaje de fútbol, que está apuntado a la parte profesional, que va a trabajar en vacaciones de invierno y verano en las instalaciones del club, con procesos de 15 a 20 días. El proyecto es grande, es bueno, es novedoso, pero tienen que suceder las cosas que acompañen el proyecto, como ser la continuidad de esta comisión directiva.

¿La intención es potenciar integralmente, con todo lo mencionado, a los chicos del club?

Así es. Teniendo una nutricionista que los guíe en la alimentación, un psicólogo que los pueda ayudar mentalmente, un gimnasio, una competencia permanente y un predio con todo, tenés que formar jugadores. Pero insisto, es un proyecto a largo plazo, hay que tener paciencia. Gimnasia va a volver al lugar que ostentó siempre y que merece, que es una categoría profesional.

¿Cómo influye en la motivación de un chico que hoy el techo sea un Regional Amateur?

No debería influir negativamente, tiene que ser al revés, porque hoy el chico tiene más posibilidades de jugar en la primera de Gimnasia. Hoy un chico tiene que estar motivado para poder jugar este tipo de torneo. Otra cosa, cuando vos formás un chico también tenés que educarlo en la pertenencia al club. Un chico que pasa muchos años en las inferiores de un club adquiere pertenencia.

¿Cuál va a ser tu rol en el equipo profesional para el Regional Amateur?

Se manejan dos posibilidades: que a mí me toque elegir al técnico que dirija al equipo o armar una estructura donde yo pueda dirigirlo, ¿por qué no?

¿Contempla este proyecto captar jugadores del interior, a la vieja usanza?

Es una idea muy buena, para eso también tenés que tener un albergue en condiciones, un lugar de residencia, o la posibilidad que el chico tenga un familiar acá para trasladarlo. Esa es la primera contrariedad. Está contemplado. Hoy tenemos en el club varios chicos del interior cercano, como La Merced, Güemes. Esta Copa Salta fue una buena apertura para ver a algunos chicos del interior que juegan bien. Todo eso es el combo que está dentro del proyecto a 4 o 5 años, pero donde tienen que haber otras condiciones, como tener un albergue. Yo saqué muchas cosas del modelo que emplea Godoy Cruz de Mendoza. Ellos tienen 50 chicos del interior de Mendoza residiendo en la capital.

¿El proyecto a largo plazo atenta contra la urgencia del hincha del ascender inmediato a como de lugar?

Sabemos que la gente va a exigir éxitos inmediatos, pero Gimnasia tiene que volver fuerte para que no se quede de nuevo. Si Gimnasia vuelve fuerte, armado y firme al Federal A, estructural y económicamente, en dos años podés llegar a la B Nacional. Ese paso hay que dar, llegar fuerte al Federal A y a partir de allí aspirar a otro salto. Gimnasia merece estar en la B Nacional y lo necesita. Pero a veces las necesidades no se pueden solventar en la inmediatez. Si estás fuerte y sólido, subir a otra categoría es mucho más fácil. Cuando querés dar un salto, tenés que caer en piso firme y fortalecerlo. Capaz que el momento de Gimnasia sea el año que viene, o no. Este proyecto tiene bases sólidas de formación, hay categorías que están muy bien y las estoy observando. Y hay futuro, pero no de 2 o 3 jugadores que me tocó promocionar cuando estuve. Hay más cantidad y tenemos muchas esperanzas.

¿Cómo te pegó el descenso de Gimnasia, en un proceso en el que te tocó ser parte?

Me dolió mucho, por eso tomé la decisión de volver, porque tuve ofrecimientos para dirigir de 3 provincias importantes, del Federal A y no quise aceptar porque tenía en mente esto. Me dolió porque estuve y lo que me reproché fue haberme ido. Hay situaciones en las que uno debe saber cuándo irse, pero cuando pasa esto uno se reprocha haberlo hecho. No soy quien para echarle la culpa a nadie, todos fuimos culpables de ese descenso. Tal vez, si no me iba, yo podía haber revertido la situación a la que se llegó. Hay que devolverlo a Gimnasia al Federal A, por eso quiero aportar desde este lugar. Estoy convencido que en el largo plazo Gimnasia va a estar sólido y en una categoría importante.



