Jockey le ganó el clásico a Gimnasia y clasificó

No se puso “colorado” para nada el Jockey Club para quedarse con el clásico mas añejo del rugby salteño frente a Gimnasia y Tiro y así clasificar a las semifinales de la Liguilla del Regional de Rugby.

Fue victoria del equipo albirrojo 27 a 12 gracias a la figura de Santiago “Colo” Larrieu, autor de diecisiete puntos para su equipo.

El primer tiempo fue ampliamente dominado por el Jockey, que golpeó de entrada con el try y la conversión de Larrieu. A los 18’ Agustín Simo convirtió el segundo try para el Jockey y Larrieu sumó con la conversión para irse 14 a 0 al descanso.

En el complemento, a los 2’ Gonzalo Mendoza robó una pelota tras un ataque de Gimnasia y se fue solo al ingoal para marcar el tercer try para el local, y Larrieu aumentó diferencias con su conversión para el 21 a 0. Gimnasia descontó mediante un try penal y con las amarillas para Vaca y Casabella en el Jockey sacó provecho de la ventaja numérica para volver a descontar con un try de Martín Carrizo, pero Santiago Larrieu se encargó de sellar la victoria con dos penales para el triunfo y clasificación del Jockey por 27 a 12.

Por otro lado, Tigres no pudo en Tucumán, cayó 57 a 44 frente a Lince y quedó afuera de la clasificación. Cardenales goleó 71 a 26 a Santiago LT.

Hoy jugarán, a las 16.10, Universitario frente a Jockey (T) y Aguará frente a Tiro.

Las posiciones:

EQUIPOS PJ PG PE PP Pts.

Universitario 7 7 0 1 29

Cardenales 8 6 0 2 29

Jockey (S) 8 6 0 2 28

Jockey (T) 7 5 0 2 23

Lince 8 4 0 4 21

Gimnasia 8 4 0 4 19

Tigres 8 4 0 4 19

Santiago LT 8 4 0 4 14

Aguará G. 7 0 0 7 0

Tiro Federal 7 0 0 7 0



Resultados

Jockey 27 - Gimnasia 12

Santiago 26 - Carden. 71

Lince 57 - Tigres 44

Hoy:

Universitario vs. Jockey (T)

Aguará G. vs. Tiro Federal