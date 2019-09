Ganó la “U” y perdió Tiro Federal

Se completó la penúltima fecha de la Liguilla Súper 10-2020 del Regional de rugby y solo queda un lugar para las semifinales que ya tiene a tres clasificados: Universitario (S), Cardenales y Jockey (S).

La “U” recibió ayer a Jockey de Tucumán en El Huaico donde se impuso por 20 a 13 para seguir mirando a todos desde arriba.

El que no pudo en Tucumán fue Tiro Federal que perdió frente a Aguará Guazú por un ajustado 28 a 27 que significó el primer triunfo para el elenco de Aguilares, mientras que los federales quedaron en el último lugar de la tabla de posiciones con un solo punto.

Con la fecha concluida, solo queda un lugar en las semifinales y ese único boleto lo definirán entre Jockey de Tucumán y Lince de Tucumán.

En la próxima fecha y última del Super 10, Jockey de Tucumán recibirá a Aguará Guazú, mientras que Lince visitará a Tiro Federal.

La jornada también tendrá el duelo entre el puntero y el escolta, Universitario y Cardenales, duelo que se disputará en casa de los purpurados.

Gimnasia y Tiro se medirá con Santiago Lawn Tennis y Tigres será local del Jockey.

Cabe destacar que una vez que finalice la etapa clasificatoria se medirán el primero se con el cuarto y el segundo con el tercero en semifinales.

Equipos PJ PG PE PP PTS.

Univer. (S) 8 7 0 1 33

Cardenales 8 6 0 2 29

Jockey (S) 8 6 0 2 28

Jockey (T) 8 5 0 3 24

Lince 8 4 0 4 21

Gimnasia 8 4 0 4 19

Tigres 8 4 0 4 19

Santiago LT 8 3 0 5 14

A. Guazú 8 1 0 7 4

Tiro Federal 8 0 0 8 1

La que viene (9ª fecha)

Tigres vs. Jockey (S)

Gimnasia vs. Santiago LT

Tiro Federal vs. Lince

Cardenales vs. Universitar.

Jockey (T) vs. A. Guazú