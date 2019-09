La conmoción que causó el sangriento crimen de la docente formoseña Sandra Palomo, de 53 años, se extendió más allá de los límites de esta provincia y llegó, por ejemplo, a la redacción del diario La Mañana de Formosa, donde su directora, María Claudia Bogado, escribió a modo de editorial -en la edición del lunes- algunos párrafos.

Se trata de un crimen que trascendió a nivel nacional en numerosos medios de comunicación, un asesinato que por el momento tiene más interrogantes que respuestas, pero que, sin dudas, mantendrá latente la necesidad de llegar a la verdad.

A continuación las líneas que la directora del periódico formoseño plasmó:

"Qué nos pasa, humanidad? ¿Qué pasó en su mente al decidir terminar con la vida de una mujer indefensa? ¿Tanto poder tenía ella sobre usted? ¿Tanto miedo tenía? ¿Acaso se siente mejor ahora? ¿Solucionó su problema? ¿Tiene hijos? ¿Acaso valen más que los de Sandra?

No sabemos aún qué llevó a este trágico final; solo que no soluciona nada. No sabe que echó leña al fuego, ya que no vamos a parar de pedir justicia por Sandra y por tantas mujeres de las que no conocemos sus nombres. La justicia llegará aquí o en otro plano. Si supiera lo que vale la pena vivir, no haría lo que osara hacer hace pocas horas.

Si supiera usted cuánto daño se ha hecho, más del que ya tiene en su corazón. Como medio de comunicación, cada día más comprometido en la causa contra la violencia de género y su representación más extrema: el femicidio, exigimos a la Justicia encontrar a los responsables, y a quienes cometieron este hecho aberrante, pagar por el delito. Sepan que ella descansa en paz. Justicia por Sandra.

