Partió el tren de pasajeros con nuevo horario y se consolida

En la mañana de ayer partió desde la Estación Santa Rosa en la ciudad de Gral. Güemes el primer viaje en su nuevo horario del tren de pasajeros que recorre el tramo Güemes - Salta. La partida se produjo sin demoras con un 45% de su capacidad ocupada.

A pesar de que se podría pensar que la demanda en la inauguración del nuevo horario de las 7.30 fue muy baja en relación a la gran demanda que existe en las otras frecuencias que desde la población se vino expresando por varios años, desde el personal que trabaja en este servicio de pasajeros se notó un gran optimismo.

“Es el primer día y muchos aún no saben o no están muy informados sobre este nuevo horario. Estamos seguros que en las próximas semanas ya su capacidad se verá colmada”, expresaron.

Para aquellos cuya fuente laboral depende del tren, no solo se trata de un beneficio para la comunidad, sino también para ellos mismos.

“Esto nos da una mayor seguridad en cuanto a nuestra fuente laboral. En varias oportunidades se habló de la posibilidad de que el servicio se podría levantar, pero con esta decisión de Trenes Argentinos todo indica que el servicio se afianza cada vez más”, comentaron los empleados.

Con este horario implementado a partir de ayer, 2 de septiembre, son tres las frecuencias de lunes a viernes que estarán a disposición de la población. La primera salida se produce a las 6.15, la segunda a las 7.30 y la última a las 15, en tanto que los regresos desde Salta a Güemes quedan fijados de la siguiente manera: el primero a las 12.30, el segundo a las 18 y el último a las 19.30.

La capacidad por cada dupla es de 120 pasajeros sentados, capacidad que podría ampliarse en otros 120 pasajeros viajando parados.

La implementación del tren de pasajeros se produjo en base a medidas de fuerzas que extrabajadores ferroviarios comenzaron a llevar adelante en el 2010, con dos objetivos principales. El primero de ellos fue el de generar fuentes laborales para la reinserción de los trabajadores despedidos en la década de los ’90. En segundo lugar, incorporar al sistema de pasajeros a nivel departamental un medio de transporte que sea económico y accesibles para las familias de menores recursos.

El primer tren partió en el mes de junio del año 2012, con una dupla reciclada con una capacidad de solo 60 pasajeros sentados y dos frecuencias de salidas.

Su capacidad era muy insuficiente y la dupla comenzó a mostrar falencias por su constante uso. Esta situación llevó a pensar que el servicio podía quedar suspendido en forma definitiva, generando preocupación entre los trabajadores y la comunidad.

El anuncio del arribo de nuevas duplas 0 km fue un gran alivio para todos. La primera dupla arribó en el año 2015 y se fueron sumando otras hasta llegar a un total de cuatro formaciones. “Tenemos las máquinas, tenemos personal, por lo tanto todo está dado como para que se incrementen las frecuencias”, expresaron los operarios ferroviarios.

El aumento de una frecuencia confirma el optimismo de los operarios, quienes ven que el servicio se consolida como una opción en el transporte entre Güemes y Salta, aunque en otros puntos de la provincia el servicio entusiasma a los intendentes.



Para imitar

Las ideas que resultan o que son exitosas definitivamente tienen un mismo desenlace: son imitadas y, en el mejor de los casos, mejoradas a partir de la experiencia que dejaron quienes las comenzaron a poner en práctica.

Un grupo de intendentes del Valle de Lerma tiene los ojos puestos en el funcionamiento del tren a Güemes, que conecta a la ciudad de Salta con la capital del departamento ubicado en el Valle de Sianca.

Es tal el éxito que consiguió este pintoresco recorrido del ferrocarril que ahora las expectativas están puestas en esta parte del Valle de Lerma, con la intención de ampliar el recorrido desde Salta hacia Cerrillos, La Merced y El Carril.

Para concretar esta idea los jefes comunales tienen planeado tomar contacto con la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y analizar las posibilidades.

Con los resultados a la vista, los intendentes esperan conseguir una respuesta positiva.