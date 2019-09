"Cumplimos con los vecinos, pero cuatro años es poco tiempo"

La primera mujer intendente en el municipio de Gral. Güemes transita los últimos meses de su mandato. Tal como ella lo afirmó al poco tiempo de asumir su nueva función al frente del ejecutivo municipal, le costó un poco hacer que la comunidad entienda que su condición de mujer no impedía hacerse cargo del municipio y que podía manejar una comuna donde la mayoría de los trabajadores eran hombres. Esta masa de empleados tampoco había pasado antes por una realidad que les imponía a una mujer como máxima autoridad.

Dudas al principio

“A pesar de mi condición de mujer, me sentí muy cómoda al conducir los destinos de esta ciudad. Tenía mis dudas sobre cómo podría reaccionar el trabajador municipal, pero por suerte me respetaron como a cualquier otro intendente e hicimos un buen equipo”, manifestó la mandataria comunal.

Sobre cuál sería la mayor preocupación que ella siente que estaría afectando a los ciudadanos, dijo: “Lo que más nos piden es iluminación, esto porque está relacionado directamente con la seguridad. En este sentido hemos realizado una gran inversión en el recambio de alumbrado público por iluminación LED. También incluimos este tipo de iluminación en los nuevos sistemas que estamos colocando como barrios Nueva Esperanza I y II. Este mismo sistema lo implementamos en varias plazas, a las que hemos modificado completamente, transformándolas de un lugar inseguro a un lugar para el disfrute familiar”, expresó la jefa comunal.

Con respecto a sus 4 años de mandato expresó que “recibí un municipio con una situación financiera muy difícil, con juicios que afrontar y obras inconclusas, pero por suerte y con mucha ayuda del Gobierno provincial, que nos posibilitó la compra de maquinarias pesadas, pudimos hacer varias obras; hubo mucha inversión por parte del municipio”.

Sin apoyo de concejales

Sobre esta inversión de recursos genuinos Alejandra Fernández dijo: “No recaudamos mucho de los impuestos municipales. Nuestra tarifa tiene valores irrisorios en cada uno de ellos. Puedo decir que nunca tuve el apoyo de los concejales para su actualización. Pero por suerte esa colaboración sí vino desde varias empresas, la mayoría de ellas instaladas en el Parque Industrial. Aún no todas hacen su aporte como corresponde, pero pudimos regularizar a muchas de ellas por medio del diálogo”.

Pavimentación de calles, cordones cuneta, regularización dominial de terrenos familiares, cañerías de agua, de cloacas y construcción de viviendas junto al IPV son obras donde se ve reflejado el impuesto de la comunidad. “Siempre dije que los impuestos deben regresar a la gente en obras, porque eso es algo que los vecinos pueden ver y disfrutar”.

Un párrafo aparte le dedicó a la situación por la que atraviesa la construcción de la nueva terminal de colectivos. “Es cierto que aún no está terminada, pero eso se debe a problemas legales que afronta lo que se construyó de la primera etapa, hasta que no se resuelva la situación de las denuncias contra la gestión anterior por los errores cometidos, no podemos avanzar. Por suerte provincia nos autorizó a continuar con la segunda etapa. Esa segunda parte es el sector de la esquina, donde ya realizamos el recambio de la cubierta de su techo y vamos completándola en la media de nuestras posibilidades. Pero es una lástima que algo tan necesario haya sufrido tantos desajustes. Por años la gente se vio expuesta a las inclemencias climáticas al esperar un colectivo. Nosotros logramos construir una sala de espera muy completa que trajo mucho alivio”.

Con cada mandato concluido hay proyectos que quedan sin poder concretarse y en el caso de la intendente de Gral. Güemes no fue la excepción. “Debo reconocer que cuatro años muchas veces no son suficientes para completar todo lo que uno tiene proyectado. En mi caso no pude realizar el Pórtico de Acceso a la ciudad, pero tenemos el proyecto listo para hacerlo. Nuestro problema fue que Vialidad de la Nación nunca nos autorizó a realizarlo. La causa principal fue el no saber qué iba a pasar con la ruta nacional 34, si se iba a ensanchar o se haría una ruta alternativa. Incluso hasta ahora ese tema está sin definirse”.

De bronce

“También me hubiese gustado un buen lugar para instalar la imagen de bronce del Gral. Martín Miguel de Güemes, pero ese lugar debía ser atractivo para la gente y en especial para el turismo, pero debía estar lejos del vandalismo. No pude encontrar ese lugar y creo que lo pondremos en la plaza principal”, adelantó Fernández.