Demoras y cancelaciones de vuelos de Aerolíneas Argentinas por una asamblea

Es un sector de los pilotos que reclama porque no hubo acuerdo con la paritaria. También hay alerta en Ezeiza.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores (UALA) están realizando asambleas en Aeroparque y Ezeiza, en reclamo de una recomposición salarial.

En un comunicado, los gremios dijeron que se harán asambleas en el horario de trabajo hasta lograr un acuerdo. La medida provoca demoras y cancelaciones en Aeroparque, sobre todo, en los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral. El comunicado de APLA explica que “hace 11 meses que estamos con las paritarias 2018-2019 vencidas y la empresa se niega a negociar un acuerdo salarial que recomponga los ingresos de los trabajadores. De este modo, quedamos muy atrás de la inflación registrada en este plazo”.

Por otra parte, los gremialistas señalaron: "Hemos buscado distintas alternativas de acuerdo y diferentes formas de visibilizar nuestros reclamos. Sin embargo, una y otra vez, la compañía no se ha movido de su postura intransigente. Somos conscientes de la grave situación que enfrenta el sector aerocomercial en el país en general y la línea aérea de bandera en particular, pero no podemos ser los trabajadores quienes paguemos por los errores de la gestión empresaria".

Por otra parte, el documento difundido agrega: "Durante todo este tiempo, desde APLA hemos actuado con extrema prudencia en cada paso dado buscando llegar a una solución en cada instancia de diálogo. No obstante, la negativa empresaria de llegar a un acuerdo por el periodo 2018 – 2019 y de imposibilitar el inicio de las negociaciones 2019 – 2020 pone un límite a cualquier tolerancia".