Empresarios industriales buscan previsibilidad para producir más

Por el Día de la Industria, que se conmemoró en la Argentina el pasado 2 de septiembre, El Tribuno dialogó con Gerardo Miguez, sociogerente de Saltapor, una de las empresas pioneras en el sistema constructivo industrializado "steel framing" en la provincia.

El empresario mencionó que se trata de un momento muy complicado para las industrias en el país, por las inestabilidades de la economía y de las finanzas: "Todo proyecto industrial es a mediano y largo plazo y, en un contexto del país como el que vivimos, pensar en el mediano y largo plazo se hace muy difícil".

Miguez consideró que genera muchos problemas el tener que modificar previsiones y cambiar reglas de juego de manera permanente en todos los órdenes.

El ingeniero señaló que el dólar es una divisa que tiene muchísima incidencia en el sector y que alrededor del 80 por ciento de los insumos de la industria nacional -"desgraciadamente", dijo- están dolarizados.

Consideró que esto hace las tareas cada vez más difíciles y advirtió que, por un debilitamiento de la industria nacional que hubo durante los últimos años, muchos productos nacionales se sustituyeron por otros importados. Mencionó que, si bien se trata de hacer cosas para evitar que esto siga sucediendo, el costo de producción nacional es muy alto.

"En materias fiscal y laboral, no tenemos parangón a nivel mundial, lo que hace que el costo argentino sea un poco más elevado que el de otras partes del mundo", expresó el empresario. Evaluó que el hecho de que el costo de la mano de obra sea mucho más barato en China, Taiwán y otros países de Oriente, hace más tentadora la incorporación de materia prima foránea.

Favorecer el empleo

Miguez consideró que una de las políticas públicas necesarias para apoyar la generación de empleo sería la reducción de impuestos: "Hay que flexibilizar el costo laboral argentino, que es uno de los más caros del mundo. Cuando un empresario tiene que tomar la decisión de incorporar un empleado es una apuesta muy fuerte a futuro, por lo que todo eso conlleva".

El hombre consideró que, sin llegar a una flexibilización indiscriminada, esta "sería una muy buena manera de empezar con la generación genuina de empleo de calidad".

"A la gente hay que ofrecerle empleos de calidad y capacitarla. Cuanto más capacitada está, más posibilidades tiene de desarrollarse como persona. Esa es una de las grandes obligaciones que tenemos los empresarios a nivel social: capacitar permanentemente a nuestra gente para que cada vez sean mejores en lo que hacen", apuntó.

Políticas de Estado

Otro de los pedidos que hizo Miguez a funcionarios y políticos fue acordar políticas de Estado sobre temas claves como educación, salud, industria y economía: "En todos los países del mundo discuten otra cosa. Tienen un nivel de discusión superador. Piensan en cómo hacer para que la gente viva cada vez mejor. Piensan en el mediano y largo plazo, no en el cortoplacismo de los cuatro años, como lo que desgraciadamente vivimos en nuestro país".

El empresario mencionó que, para que el país despegue debe haber "un grandísimo consenso nacional", en el que se elaboren acuerdos estratégicos sobre aspectos clave. "¿Qué clase de país queremos ser?, ¿hacia dónde queremos ir?", se preguntó.

"No se puede discutir la industria, no se puede discutir la educación, la salud... Nada de esto pueden ser un botín de guerra de un funcionario. Tienen que ser temas que superen el Gobierno de turno. Tienen que ser grandes políticas; sobre todo la educación. Un país sin educación está destinado al fracaso, no tiene futuro".

Miguez invitó a dejar de querer fijarse en los países de Europa o en Estados Unidos. "No hace falta que nos vayamos tan lejos. Paraguay el año pasado tuvo un cinco por ciento de inflación anual; Chile, un tres por ciento de inflación. Bolivia tiene todas las variables económicas controladas...", analizó.