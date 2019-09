Encapuchados armados asaltaron una vivienda

En el barrio San Antonio de Tartagal cuatro personas, además de familiares, amigos y vecinos, quedaron estupefactos tras ser amenazado con armas de fuego y sufrir un peligroso robo. El hecho ocurrió el fin de semana pasado en el interior de una vivienda, al menos seis personas encapuchadas irrumpieron en el lugar exigiendo dinero en efectivo y se terminaron llevando varios objetos de valor.

La Brigada de Investigaciones del norte provincial desplegó sus fuerzas y sigue las huellas de los asaltantes.

No es la primera vez que un hecho semejante trasciende en la norteña ciudad, en ese sentido aquellos vecinos del barrio San Antonio y lugares aledaños que se levantan para salir a trabajar y buscar el sustento diario se sienten acorralados por la delincuencia en dichas zonas. Esta vez los audaces y peligrosos ladrones decidieron meterse en el interior de una casa sin que nadie pudiera ver sus rostros que estaban tapados con pasamontañas.

Según los investigadores se trata de "violentadores", una modalidad que suele irrumpir en lugar tras romper puertas o ventanas.

La dueña de los objetos robados e inquilina del lugar contó en su denuncia que mientras estaba junto a sus dos hijos, de 2 y 3 años, su compadre, de 26 años, en el mismo dormitorio, y dos amigos más, quienes se encontraban en la habitación de al lado, sintió un fuerte ruido y como dormitaba se terminó de despertar. Tres hombres encapuchados los apuntaban con armas de fuego. Rápidamente tomó a sus hijos, mientras escuchaba que en la otra pieza otros hombres gritaban "al piso, al piso, dame la plata".

Lejos de poner calma a la situación, a medida que pasaban los minutos los asaltantes se fueron poniendo más violentos. A los jóvenes que se encontraban en las habitaciones los maniataron y los golpearon en la cabeza con la culata de las armas. Exigían dinero en efectivo que la mujer y el resto de las personas no tenían, mientras mantenían a los jóvenes en el suelo; sin que estos pudieran levantar su mirada, los delincuentes revolvían las cosas buscando dinero.

Al no encontrar nada decidieron llevarse una moto marca Honda Wave 110cc color rojo con blanco, cinco teléfonos celulares (cuatro Samsung J7, S7 Mini, A9, J2 Core y un Motorola), dos televisores Smart de 39" y 42"" marca RCA.

Según las víctimas lograron divisar al menos a seis personas, todas encapuchadas con pasamontañas. Con los elementos de valor en su poder, los asaltantes se dieron a la fuga.

El hecho reviste mucha gravedad, no solo porque se trata de al menos seis asaltantes sino también porque los mismos se organizaron para que las víctimas no los reconocieran. No solo amenazaron con armas de fuego en su poder, sino que fueron más allá maniatando y golpeando a dos de los damnificados.

Otro hechos en que los delincuentes develaron una violencia casi extrema, asaltantes que siguen siendo buscados por las fuerzas de seguridad.

La denunciante sostuvo que si bien no logró divisar muy bien a los ladrones, sí llegó a ver que dos vestían campera de color negro, uno de River y el otro de Argentina. Un tercero con campera "camuflada". Otro de los detalles que pudo divisar una de las víctimas fueron tres pistolas 9 mm y el resto al parecer tenía revólveres.