Hace 6 años, 180 familias esperan que les entreguen sus terrenos

No les dan la posesión de sus lotes porque no están concluidas las obras de luz y agua.Hay gran expectativa hoy porque el gobernador Urtubey visitará el pueblo.

Cientos de vecinos, después de seis años, siguen reclamando la entrega de sus terrenos en la localidad de La Viña, luego de haber pasado por una serie de tediosas diligencias administrativas de sorteos de ubicación, de tenencia y de preadjudicación.

Son 180 propietarios en espera de la instalación de la luz y el agua en cada uno de estos terrenos situados a un costado de la ruta 68, justo al frente del ingreso principal a este pueblo ubicado a unos 70 kilómetros de Salta capital.

Según el intendente Mario Aramayo, estaría en su última etapa la puesta de los servicios esenciales en estos terrenos expropiados hace unos años con la finalidad de darle respuestas habitacionales a esta comunidad dedicada a la agricultura en parte, y la otra como empleados de la administración pública.

Los representantes de las familias que se manifiestan desde la semana pasada, Nadia Moya, Emma Quiroga y Ernesto Guaymás, expresaron a El Tribuno: "Nos tienen hace años con las mismas promesas, están esperando días antes de las elecciones para mantenernos esclavos de esta necesidad".

"Nuevamente nos reunimos con los vecinos porque el intendente (Aramayo) nos decía que ya tenía fecha de terminación de las obras con todos los servicios. Pero hasta el momento solo la luz está terminada, sin la prueba de tensión. El agua también a medias: faltan los chicotes y abrazaderas para recién hacer las pruebas. Es una mentira tras otra. Aguas del Norte mandó los materiales para las conexiones de cada terreno, pero el municipio no puso gente a trabajar en estas obras. Insistiremos hasta el cansancio", aseguraron.

La inversión que se debió realizar en este predio de unas 12 hectáreas ubicadas del otro lado de la ruta nacional 68 llegó a 8 millones de pesos. Hasta el momento las tierras están deshabitadas, y los yuyales se adueñan del loteo.

La planificación de los terrenos sociales abarca 178 parcelas, un espacio para una escuela especial, un sitio para artesanos, espacios verdes y otra parte para la construcción de viviendas. Una planificación de alrededor de cinco años, que solo ha tenido apertura de calles, algunas subdivisiones de terrenos y excavaciones de zanjas para agua y luz.

"No se puede"

"Advertimos a los vecinos que no es fácil realizar las obras de infraestructura de este loteo. Del agua y la luz se hizo cargo la Provincia. La comuna solo puede poner mano de obra y hasta cierto punto. No tenemos recursos. Apenas nos alcanza para pagar la luz del edificio comunal", describió el intendente Mario Aramayo.

Sentenció sobre la imposibilidad de entrega inmediata a las familias dueñas de los terrenos: "Dependerá de cuestiones administrativas que maneja el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Nosotros podemos terminar la obra del agua requerida, pero el resto estará a disposición de la Provincia. La gente debe entender que se debe cumplir con estos tiempos".

Los vecinos seguirán con estos reclamos a un costado de la ruta nacional 68. Anunciaron que esperarán al gobernador Juan Manuel Urtubey a un costado de la ruta hoy, cuando tiene previsto visitar La Viña.

Historia que se repite

El desgobierno en Campo Quijano tiene preocupadas a numerosas familias que teniendo su documentación como supuestos propietarios, ahora por la falta de obras de infraestructura prometida por la comuna, deben vivir en ascuas por la amenaza latente de usurpación de sus terrenos. “El problema de los vecinos del Loteo 208 es la falta de agua y luz, los terrenos no están nivelados ni hay calles. Además, no sabemos si somos dueños o no de los terrenos, porque el terreno aparece como de la Cooperadora Asistencial, pero en la cédula parcelaria está vendido a Manuel Cornejo; prometió obras este año pero no se hizo nada”, señaló Belén.

Los terrenos de la matrícula 13445 le pertenecen a la Cooperadora Asistencial de la Municipalidad de Campo Quijano, sin embargo, en el 2011, 2015 y 2018 fueron entregados mediante sorteos por el intendente Manuel Cornejo, sin los servicios básicos ni la titularidad.