Juventud apela a la nostalgia para generar recursos y mantenerse vivo

No es una novedad que Juventud Antoniana se encuentra hoy en una situación económica apremiante y de emergencia. Y si a esto se le añade la coyuntura crítica del país y el contexto deportivo, que tiene al santo sin competencia federal y a la espera del Regional Amateur, para el que restan casi 5 meses, el panorama es menos alentador.

Sin embargo, desde la dirigencia antoniana siguen apelando a la inventiva y la imaginación y se encuentran abocados a conseguir los recursos necesarios para ponerle parches al duro momento y pilotear las deudas y las demandas de la institución y de un plantel costoso para un torneo Anual. Y así surgió, en conjunto con las necesidades de Talleres de Perico, esta Copa Confraternidad que disputará con el expreso jujeño, el próximo domingo en el Honorato Pistoia y el miércoles 11 del corriente en el Plinio Zabala (ambos partidos serán solo con presencia de público local), apelando también, desde el mismo nombre de la competencia, a la nostalgia de los viejos hinchas que recuerdan aquellos viejos clásicos regionales salto-jujeños de los antiguos torneos que llevaban la misma denominación.

“El primer motivo que nos impulsó a realizar este mini-torneo es económico. En nuestro presupuesto el plantel actual nos influye mucho y no podemos estar mucho tiempo sin tener ingresos. Además, en lo futbolístico seguimos en la búsqueda de rivales que nos den el mejor ritmo posible para llegar bien al Regional: ya lo hicimos con Central Norte y ahora lo haremos con Talleres. Además es una motivación para muchos chicos, que no queremos que pierdan la competencia”, expresó en diálogo con El Tribuno el presidente del santo, Gustavo Klix, quien a su vez aclaró que la base para el Regional será este equipo, que viene de ganar todo lo que viene jugando en el Anual 2019.

“Hicimos un gran esfuerzo económico para armar un equipo competitivo, pero no nos arrepentimos porque al Anual lo tomamos con seriedad y hace 24 años que no lo ganamos, aunque el objetivo primordial sea volver al Federal A. Logramos que los jugadores se conozcan entre ellos, hace varios meses que están jugando juntos y en noviembre o diciembre llegará el momento de juntarnos con el cuerpo técnico y el departamento de fútbol para evaluar qué jugadores serán necesarios para reforzar el equipo para sumarle jerarquía. Pero vuelvo a aclarar: la base para el Regional serán estos chicos, que están a la altura, tienen hambre de gloria, condiciones, que quieren revancha y que con ellos tendremos el 100 por ciento de sus ganas aseguradas, porque son del club y quieren a Juventud”.

Con relación a la deuda millonaria de Juventud, Klix enfatizó: “No me cansaré de decirlo, me hago cargo de todo lo que pasó y pasará del 18 de diciembre en adelante. De esa fecha en adelante Juventud no debe nada y no generamos ningún tipo de gasto. Pero miramos para adelante, no para ser cómplices, sino haciéndonos cargo de lo que nos corresponda”, concluyó el titular antoniano.

Para el partido del domingo la popular costará 150 pesos, la platea 200, las damas y los jubilados pagarán 100 y los menores abonarán 50 pesos en cualquier sector del estadio. El partido de ida será solo con público antoniano. Las entradas comenzarán a venderse el sábado en la secretaría del club de Lerma y San Luis.