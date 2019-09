Finalmente, Franco Cervi no llegará a Boca

El volante ofensivo Franco Cervi, de Benfica de Portugal, finalmente no llegará a Boca por diferencias económicas entre los clubes, tras lo que parecía un principio de acuerdo, mientras que el xeneize se decidió a comprar el pase de Lisandro López.

Después de varias idas y vueltas, allegados a la dirigencia de Boca señalaron que Cervi no jugará en el club y que de esta manera la entidad se retira del mercado de pases en este semestre.

El domingo pasado circuló la versión de que había un interés por el volante argentino, El lunes ambos clubes se pusieron de acuerdo para hacer la transferencia, pero horas después Cervi dijo que no quería volver a la Argentina.

Sin embargo, a última hora del martes Cervi se comunicaba con el director deportivo boquense, Nicolás Burdisso, para decirle que había cambiado su postura, por lo que el pase se concretaría.

El final de la novela se conoció ayer: el pase a préstamo de Cervi a Boca no se hará por diferencias económicas entre los clubes, a un día de cerrarse la posibilidad de incorporar jugadores para aquellos clubes que vendieron futbolistas al exterior con la Superliga en curso.

En tanto, el club xeneize decidió que a fin de año abonará el pase definitivo de Lisandro López en 4 millones de euros al Benfica. El defensor llegó en enero pasado para jugar a préstamo por un año, y sus actuaciones conformaron tanto al cuerpo técnico como a los dirigentes.

En otro orden, el plantel de Boca se entrenó ayer en el predio de Casa Amarilla.

Zárate realizó ejercicios con pelota, en busca de su recuperación tras el desgarro en el músculo sóleo derecho que sufrió el 21 de agosto. Por su lado, Ábila trabajó en un costado del campo de juego, en donde trotó tras el desgarro que sufrió el 28 de agosto en la Bombonera.