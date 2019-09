Fuerte polémica en una fiesta de fortines y agrupaciones

El día sábado se llevó a cabo el 27§ Encuentro Nacional y Provincial de Agrupaciones y Fortines Gauchos en el predio "Pancho Díaz" del Fortín El Bagual de Balboa. Desde muy temprano se congregaron diversas agrupaciones gauchas y vecinos de diferentes lugares para compartir el evento, organizado por el fortín en colaboración con la Municipalidad.

Para el espectáculo se anunció una cartelera con varios artistas pero, sorpresivamente, el domingo el joven cantante rosarino Juan Pablo Pellicer realizó un descargo en las redes sociales donde comentó que no lo habían dejado subir al escenario a cantar, tras horas de espera.

"Fui con la banda de músicos de Salta. Supuestamente cantábamos a las 21 y cuando llegué me dijeron que no figuraba en la grilla de artistas, estuvimos tres horas esperando para que alguien nos diga algo, hablé con los organizadores para que me den una explicación y se lavaron las manos", dijo el cantante. "Un artista que subió a cantar se solidarizó y me invitó a hacer un tema con él, pero una persona que organizaba se puso enfrente y no me dejó subir. Ahí, sin más que hacer, agarramos nuestros instrumentos y nos fuimos", expresó.

Posteriormente Pellicer culpó duramente a las autoridades de la comuna por tal situación.

Desde la Secretaría de Gobierno se explicó, ante las versiones sobre censura a un artista, que "queremos desmentir y negar rotundamente tales dichos y dejar aclarado que la Municipalidad es colaboradora y no organizadora del mencionado evento, y en tal carácter no resuelve cuestiones tales como qué artista sube al escenario, quién conduce el evento, qué empresa se encarga del sonido o similares. La Municipalidad apoya ésta y muchas expresiones de nuestra cultura, en el respaldo a artistas locales quienes aportan su talento en diversos eventos".

La polémica alcanzó tal dimensión que desde el Fortín El Bagual tuvieron que organizar una conferencia de prensa donde dieron su versión de lo ocurrido. Su vicepresidente, Aldo Díaz, expresó que "queremos que quede claro, que la organización está a cargo del Fortín. En una comisión se delega responsabilidades, hay un coordinador de espectáculos, hay un presentador y así sucesivamente. Como ya había una cartelera hecha, el día viernes se habló con el secretario para informar al coordinador de espectáculos, para que viera el orden y la hora de los artistas para subir al escenario, pero él ya tenía una lista que había que respetar", expresó.