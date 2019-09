Pide en Facebook que le devuelvan su vestido negro

Ayer hizo furor en el muro del grupo de Facebook Orán Opina un posteo de Abii Apaza, quien conmovió pidiendo que le devuelvan su vestido de encaje negro, único recuerdo de su abuelito, que se lo regaló cuando cumplió 16 años. Al parecer, el preciado vestido de esta oranense fue tomado por equivocación o robado durante la noche en la que se celebró la elección de la reina en la Escuela Técnica Lanza Colombres, ubicada frente a la plaza General Pizarro de la ciudad de Orán.

Más de 200 likes en el posteo y cerca de 200 comentarios de personas que colocaron puntitos para que la publicación siga vigente y sea visualizada por la mayor cantidad de gente posible.

Abii Apaza escribió en el muro de Orán Opina: "Buenas noches, quería decirles que me robaron mi vestido en la elección de la reina del colegio técnico que está frente de la plaza Pizarro... Por favor quiero que me lo devuelvan!!!!! ese vestido me lo regaló mi abuelo cuando cumplí 16. No Puedo creer que personas sean tan mal@s y tan dañinas!! Por favor es el único detalle que tengo de mi abuelo xfa devuelvanmelo si quiere la persona que lo tenga le doy plata pero x favor devulvanlo!!!!!. Es negro con encaje. Sin el collar" "Me siento triste", puso en su estado de la red social.

Como si el caso fuera cuestión de estado, muchos agregaron comentarios a favor de la devolución del vestido negro con encaje, único recuerdo material que le queda a Abii de su abuelo.

Entre los comentarios se destacan los siguientes. Elizabeth Arévalo: "Que pena que estas cosas ocurran dentro de un establecimiento donde van todos alumnos en estas fiestas de elección de Reina. Sé del sacrificio que debe hacer cada una de las candidatas para participar. Estoy segura que la persona que lo llevó equivocado o no va a tener la Nobleza y Humildad de devolverlo. Dios quiera que así sea!!".

Walter Pereyra: "No sean malas persona. Quien lo llevo x accidente q lo devuelva . Se lo q es perder algo q significa mucho para uno .ojala q lo devuelva suerte!!!". Angelica Cuellar: "Si alguien se lo llevo por equivocacion por favor devuelvan el vestido ...para ella es muy importante por q se lo regalo su abuelo q ya no esta con ella ...por fa chicas sean compañeras y ayudense entre ustedes si van al mismo cole tienen q ayudarse entre ustedes...". Georgina Soledad: "Mangas de gatas!!! Devuelvan el vestido!".

SerTapia: "Esto pasa porque los padres no colaboran, se le pidió para seguridad y bufete como siempre son contaditos con los dedos los que colaboran".