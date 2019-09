El rojo juega en Tucumán con el sueño de ascenso 

Desde hoy se jugará la última instancia del Torneo Regional de Clubes del NOA de básquet, la que define que equipo ascenderá al Torneo Federal. Dicha instancia se denominará Final Four por sus cuatro equipos involucrados, y uno de ellos es el Club Atlético Independiente de nuestra ciudad.

Hace varias temporadas que el rojo de calle Lavalle es protagonista de esta competencia; con un grupo que mezcla experiencia y juventud se puso el desafío esta temporada de llegar hasta instancias de ascenso y llegaron, siempre siendo dirigidos por Pablo Crausaz.

El Final Four será organizado por Estudiantes de Tucumán, será el anfitrión y el rival que tendrán los salteños a partir de las 22 de esta noche. El cuadrangular concluirá el próximo domingo y se completará con las participaciones de Central Córdoba de Tucumán y Atlético Gorriti de Jujuy.

Central y Gorriti abrirán hoy, desde las 20, el Final Four luego llegará el debut de Independiente contra Estudiantes. Para mañana el programa será el siguiente: a las 20, Estudiantes vs. Atlético Gorriti, y a las 22, Central Córdoba vs. Independiente. En la jornada del domingo jugarán: a las 19.30, Independiente vs. Atlético Gorriti y a las 21.30, Estudiantes vs. Central Córdoba.

El plantel salteño entrenó anoche por última vez en su sede; hoy, después del almuerzo, partirán hacia la vecina provincia con la ilusión de regresar con el ascenso y la de darle experiencia al grupo de juveniles que se ha formado.

El equipo estará integrado por: Mario Tapia, Nicolás Tapia, Lucas Aybar, Marcelo Aybar, Sebastián Ríos, Facundo Giménez, Juan Cortés, Mauro Girón, Pablo Espín, Exequiel Belbruno, Ignacio Sandoval y Fabrizio Díaz. En tanto, en el cuerpo técnico estarán: Pablo Crausaz (DT), Nohelia Colina, René Vaca y Sergio Colina.

El rojo ocupó el cuarto lugar en la fase regular que lo llevó a enfrentar a Villa 20 de Febrero, el otro equipo salteño, en los cuartos de final. Superó el cruce entre comprovincianos, ahora se topa con el Final Four con el ascenso como premio.

Con la fuerza de los juveniles

Antes de viajar, Pablo Crausaz habló con El Tribuno sobre el Final Four que jugará su equipo desde esta noche e hizo hincapié en la mayoría de juveniles que tiene a su cargo.

“Los partidos hay que jugarlos, los dos equipos tucumanos (Central Córdoba y Estudiantes) son los que mejor se han preparado, sumaron varios refuerzos. Nosotros vamos con lo nuestro, la mayoría del plantel son los juveniles”, señaló Crausaz.

“La idea fue esa, que ellos (los juveniles) participen para afianzarse y que nos desarrollemos deportivamente con los chicos del club. Estamos trabajando en un proyecto a un par de años”, agregó el DT, que ya lleva varios años dirigiendo la primera división (masculina y femenina) de Independiente.

Una buena racha podría poner a Independiente de cara a la lucha por el ascenso. Por ahora solo hay una plaza confirmada, pero en la reunión de delegados de esta tarde podría expandirse el cupo de ascensos.