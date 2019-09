Revolución “maradoniana” en La Plata

La “Revolución Maradona” se instaló definitivamente en La Plata y todo Gimnasia se prepara para vivir el desembarco de Diego a la ciudad, mañana, cuando dirija su primera práctica, con público en el estadio del Bosque.

En paralelo con la organización del operativo de seguridad, el Departamento de Marketing del club mandó a imprimir camisetas con el número 10 y el apellido “Maradona” para satisfacer el entusiasmo de los fanáticos, que también se tradujo con largas colas para asociarse al club.

Es que mañana, desde las 14, cuando el astro tome las riendas del plantel “tripero”, solo los socios tendrán acceso al estadio ubicado en 60 y 118.

Un grupo de socios más personal del club comenzó ayer trabajos de pintura en un sector de tribunas para que la imagen del Juan Carmelo Zerillo luzca de la mejor manera en la presentación que será televisada en directo.

Las autoridades de Gimnasia coordinaron con los responsables de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) un operativo de seguridad que abarcará 400 efectivos policiales más personal privado.

El “boom Maradona” le hizo reformular a la dirigencia del lobo la capacidad del estadio para poder albergar la mayor cantidad de público posible. En tal sentido se trabajará en un nuevo sector de palcos para las comitivas visitantes en la zona de los viejos bancos de suplentes y así liberar el codo de una de las tribunas que hoy no se usa para el público.

Con esa obra Gimnasia ganará 2.500 lugares y la capacidad máxima habilitada será de 24.526 espectadores.

En otro sentido, la directiva busca captar nuevos socios y ya sumó más de 1.000 desde que se anunció la contratación del ex DT del seleccionado argentino.

El efecto Maradona produjo un gran golpe anímico y las previsiones dirigenciales apuntan a superar la cifra de 10.000 nuevos asociados.

Por otro lado, la marca de indumentaria Le Coq Sportif, con la que Diego se coronó campeón mundial en México 1986, envió ayer a la sede camisetas con el 10 en la espalda y la leyenda Maradona, que salieron a la venta a 3.500 pesos para socios y 4.000 para no socios.

No solo Gimnasia se vio revolucionado por la llegada del astro, también Estudiantes, que mañana tendrá la custodia de efectivos de Gendarmería en las obras de su nuevo estadio en Avenida 1 y 57, a pocas cuadras de la cancha del Bosque.

A propósito de Estudiantes, el eterno rival saludó a Maradona por ser el nuevo entrenador de su clásico adversario y pidió vivirlo en paz. “Celebramos tu vuelta al fútbol argentino. Vivamos esta rivalidad circunstancial sin enemistades. Nosotros te sentimos parte de nuestra escuela”, escribió el club platense en su cuenta de Twitter, en la que se lo ve a Maradona con la camiseta del seleccionado argentino y acompañado de entrenador pincharrata Carlos Bilardo. La Conmebol también se hizo eco y hasta le deseó que pueda jugar la Copa Libertadores con el lobo. “¡Vuelve al fútbol sudamericano! Diego Maradona dirigirá a Gimnasia! ¡Una nueva oportunidad para disputar por primera vez el torneo más importante de todos: la Libertadores!”, escribieron en el Twitter de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Diego, a todo esto, dialogó con Mariano Mesera, un exjugador de Gimnasia y actual DT de la reserva, para interiorizarse sobre las cuestiones internas del club.