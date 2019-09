Los vendedores del Milagro ya tienen su agradecimiento como pacto de fidelidad

El Milagro va dejando historias increíbles.

En la plaza Belgrano se instala una feria que sólo funciona una vez al año. Se trata de los puestos que las diversas instituciones intermedias buscan para recaudar fondos para alguna tarea loable.

El Tribuno salió a recorrer los puestos, a dialogar con la gente y a recibir los reclamos.

Los quioscos arrancan con la venta el día que comienza la novena. Es decir que ayer fue la segunda jornada.

La dificultad principal que debieron soportar es la falta del suministro de energía eléctrica. El servicio lo debe brindar la empresa Edesa y hasta el día de ayer, los vendedores del Milagro tuvieron serios inconvenientes con sus productos para la venta. No los pueden conservar, en consecuencia, no los llevan y no pueden vender lácteos, fiambres, carnes, salsas, mayonesas y todo lo que necesite cadena de frío. Ellos pagaron todo lo que se debía pagar y sin embargo están a pérdida.

Lo mismo, el tiempo del Milagro transforma los corazones en sonrisas y, en los pasillos que se arman con gente que viene y que va, se vive un clima de septiembre rosado de lapachos, jazmines que inundan los aires de la devoción salteña.

En el puesto 34, justo al frente del gran hotel 5 estrellas, tres mujeres llegan temprano para levantar las puertas de puesto de lata.

Son las mamás de las nenas y adolescentes que integran el Supay Malambo, una academia del baile que funciona en calle Miguel Ortiz 739, de barrio Pilar.

La academia está bajo el mando del profesor Horacio Román Quispe y asisten niñas y niños desde los 4 años de edad. Esas mamás están vendiendo en el Milagro porque necesitan recaudar fondos para viajar a la villa cordobesa de Carlos Paz, del 11 al 14 de octubre, para participar en un certamen nacional representando a nuestra provincia.

La competencia ahora es también digna de mencionar. Competirán en malambo femenino en varias categorías. Competirá Camila Fernández de 7 años, luego será el turno de un sexteto, con niñas de 10 a 13 años; un octeto, con adolescentes de 13 a 17 años, y una solista veterana que se llama Carina Alderete. Todos quieren ir a Córdoba.

“Nosotros queremos que todos vayan y es por eso que venimos a trabajar. Es el primer año que venimos a hacer esto y nos está yendo bien. Nos falta la luz nada más. Hasta ahora tenemos un colectivo donde entran 45 personas, pero queremos llenar dos colectivos”, dijo Isabel Ruiz.

Sucede que el contingente salteño está compuesto no sólo por las niñas que bailan; sino también por los músicos que le dan el ritmo al malambo y que son parte de la misma familia. Entonces, las bailarinas, las mamás, los hermanos y todos los familiares que quieren ir no pueden entrar en solo un colectivo. Hace falta plata para el otro.

“Nosotras trabajamos para cumplir el sueño de llegar a competir. Por ser salteñas somos favoritas, sabemos que somos buenas, que vamos a dejar a Salta en lo más alto. Hacemos también bingo y loterías porque los gastos son importantes, especialmente en el vestuario. Pero no nos achicamos, confiamos en nuestros santos patronos, nos entregamos al Milagro y de hecho ya tenemos un trato cerrado, ya tenemos una promesa con el Señor y la Virgen del Milagro. Si podemos ir vamos a hacer todo lo posible por ganar. Si ganamos le traemos todos los triunfos dedicados a nuestros patronos”, dijo Isabel llorando.

Para colaborar

María, Isabel y Paola informan para aquellos que lean esta nota y quieran colaborar o animarse a entrar. No hay restricciones. Los chicos y las chicas ensayan todos los días a partir de las 18.30 y hasta las 22.30, en varios turnos.

Para mayor información sobre horario, ensayos, colaboraciones o visitas se puede llamar al profesor Quispe al 155750394.