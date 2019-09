Juana Repetto y un insólito debate sobre la lactancia prolongada: "Mi hijo no se excita cuando toma la teta"

En El Diario de Mariana realizaron un debate de "Mitos y secretos de la teta", en el que se armó un debate sobre la lactancia extendida. Para referirse al tema llevaron a dos especialistas, que explicaron cada una desde su visión las claves de la relación de la madre con su bebé y la lactancia.

Luisina Troncoso, puericultora y diplomada en materno infantil, y Elvecia Trigo, psicóloga clínica especialista en familia, dieron sus visiones en el programa de Mariana Fabbiani, con opiniones encontradas, que terminaron en un debate y cruce.

Juana Repetto, que se encontraba en el piso junto a su hijo Toro, y es una de las madres famosas impulsoras de esta tendencia de lactancia prolongada, terminó cruzando a una de las especialistas en este debate.

"¿Hay una edad límite para darle la teta a un hijo?" era el debate en el que se desarrolló la discusión en la que intervino la actriz. La situación comenzó cuando la psicóloga Elvecia Trigo, puso en discusión la lactancia extendida en los niños.

"Me parece bien que cada mamá con su familia decida los pasos sucesivos que va a ir dando este hijo", comenzó diciendo la psicóloga. Sin embargo, luego abrió un debate que polemizó: "No es cierto que no haya una erótica en el momento de la succión. Por supuesto que ese acto es erótico, y el bebé tiene placer, y la mamá tiene placer".

Cuando la actriz quiso frenar la charla y preguntar si se refería a un placer del vínculo, la psicóloga Elvecia Trigo aseguró: "Perdón, es un placer sexual. Cuando hablamos de sexual no hablamos de genital, hablamos de otra cosa. De ese placer que siente la madre cuando le da la teta. Y hay una cosa erógena".

Mariana Fabbiani se mostró sorprendida y frenó la charla diciendo: "Yo nunca lo hubiera puesto en esos términos". La psicóloga en su defensa argumentó: "Bueno, pero yo lo pongo porque gracias a que me estás invitando puedo empezar a desenmascarar algunas cosas que se están planteando hoy en día. De no percibir que el hijo es un hijo sexuado. Que el hijo se excita, que se le para el pito".

Tras su explicación y un debate en el piso, Juana Repetto interrumpió a la psicóloga y remarcó: "Perdón, a mi hijo no se le para el pito cuando toma teta, te lo juro. Me parece re fuerte a mí".

Fuente: El Trece