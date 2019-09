Grabó la charla que tuvo con un estafador

La llamada puede durar unos segundos, si la víctima reacciona, al darse cuenta que del otro lado del teléfono hay un timador profesional. Cuando la llamada corre por varios minutos quiere decir que el fabulador logró su objetivo preciado. Este tipo de ardid viene ocurriendo en varias localidades del Valle de Lerma. Algunas con denuncias en la policía. Otras quedan en el anonimato para no dar a conocer su vergenza.

En El Carril un llamado de este tipo saltó y se difundió a la opinión pública con el concurso de un conocido locutor radial, quien con premura logró grabar y seguirle el juego al sujeto que intentaba engañarlo con un premio de $50 mil.

"Ofrecemos entregarle el beneficio en su localidad y provincia, lo va a obtener con comprobantes y garantías de acuerdo a las normas en vigencia", decía la voz masculina del otro lado del teléfono celular.

En el llamado, le afirmaban al vecino Adolfo López, que era acreedor de un premio de 50 mil pesos y un celular Samsung Galaxy S10 que podía retirar de cualquier local salteño de Frávega, Musimundo, Garbarino o Ribeiro. Al principio no hacía falta entregar muchos datos. Pero luego la charla se hacía un tanto pesada.

La situación planteada días pasados no fue denunciada, pero se reprodujo en varios medios locales para llevar las advertencias a los vecinos de no seguir el juego a estos estafadores.

"Me llamaron a mi celular y sabían del nombre del portador. Eso me pareció extraño, sin embargo al sujeto le seguí el juego. Lo grabé por espacio de varios minutos, hasta que le corté el rostro, él se dio cuenta y terminó la llamada", cuenta el conocido comunicador radial de El Carril.

Las estafas telefónicas están a la orden del día y las víctimas de los desfalcos se multiplican. En El Carril ya había pasado algo similar con una vecina que había entregado sus datos bancarios y luego de ir a ver al cajero su ahorros, no le habían dejado ni los centavos.

López grabó todo. Desde el cordial saludo del sujeto con tonada sureña, hasta la despedida del intrépido timador.

Después de una perorata interminable, comenzó la voz a pedirle el domicilio, identificación, y una cuenta en un banco de la zona. El comunicador atento al artilugio del estafador siguió la charla en un tono que no despertaba sospecha: "no puedo darle esos datos, si usted me dice dónde retiro el dinero que gané, voy y lo cobro".

"No señor. Para su seguridad debe darnos datos bancarios para depositarle el dinero y el resto de la operación lo hacemos en un local comercial que usted elija".

La estafa virtual queda colgada cuando López se niega a dar datos y percibir el premio que resulta extraño. La conversación dura alrededor de cinco minutos, pero hubiera durado menos si el vecino carrileño cedía antes.