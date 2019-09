Bragarnik, el todopoderoso que acercó a Diego y compró un club

El empresario Christian Bragarnik amplía su poder en el mundo del fútbol y desembarcará en un club de la segunda división de España: el Elche.

El representante de jugadores adquirió un paquete accionario y será el encargado de conducir los destinos futbolísticos de la institución española, tal como lo hace en Defensa y Justicia desde años atrás.

Su última y reciente aventura es la de haber manejado el pase de Diego Maradona a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Junto con Matías Morla, abogado del Diez, prepararon el terreno para el desembarco del DT en el fútbol argentino después de 24 años. Y no es casualidad que el Gallego Méndez y todo el cuerpo técnico de Maradona en Gimnasia sean también sus representados.

Para este nuevo emprendimiento en España, Bragarnik alquiló una casa en Elche, una ciudad ubicada en la provincia de Alicante, para estar más cerca de su nueva empresa.

José Sepulcre, accionista mayoritario de la institución, confirmó la noticia, aunque fue cauto: “Estamos en contacto con Christian, tenemos una muy buena relación, y hay negociaciones. Aún no está nada cerrado, por eso prefiero no dar más detalles”.

Sin embargo, Bragarnik ya tuvo participación activa en el último mercado de pases del Elche al llevar al defensor paraguayo Danilo Ortiz.

Si bien el futbolista no es representado por él, fue el encargado de intermediar en la operación para llevarlo desde Dorados de Sinaloa, el club al cual también arrimó a Diego Armando Maradona.

Dorados es propiedad del “Grupo Caliente”, al igual que el club Xolos de Tijuana, y al cual el empresario asesora hace muchos años, al punto tal que negocia con todos los futbolistas y entrenadores argentinos que llegan allí, sean o no patrocinados por él.

A través de su empresa Score Fútbol SA, Bragarnik representa a cerca de 100 futbolistas y unos 15 entrenadores, y ha acumulado mucho poder en los últimos años, sobre todo en el fútbol argentino y en México.

Sin tanta influencia en Europa, en este último mercado de pases dos representados suyos, Darío Benedetto y Lisandro Martínez, pasaron de Boca Juniors y Defensa al Olympique de Marsella y Ajax, respectivamente.

Ambas operaciones fueron realizadas por otro empresario, que hizo las veces de intermediario para acercar el nombre de ambos jugadores a esas instituciones del Viejo Continente.

En la actualidad Bragarnik tiene a seis entrenadores trabajando en primera división: Eduardo Coudet (Racing), Sebastián Beccacece (Independiente), Diego Cocca (Rosario Central), Juan Pablo Vojvoda (Huracán), Diego Dabove (Argentinos Juniors) y Leonardo Madelón (Unión).

Además, Bragarnik tiene vínculos con dos clubes chilenos: Unión La Calera, de primera división, y San Luis de Quillota, de segunda, que es dirigido por José María “Pancho” Martínez, el exayudante de Diego Maradona en Dorados.

De profesión abogado, el representante jugó como futbolista en Yupanqui, en la Primera D, pero se retiró a temprana edad y se puso a trabajar en un videoclub.

Según él mismo se encargó de contar, allí comenzó a grabar partidos como hobby y luego de armarle un compilado de sus mejores jugadas vendió a Mariano Monroy, de Talleres de Córdoba, al Irapuato de México.

A partir de ese momento la puerta del fútbol se le abrió y nunca más se cerró. Bragarnik se convirtió en México en empresario top.