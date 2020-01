Moyano se reunió con el ministro de Trabajo y le pidió que se cumpla con las paritarias libres

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, y su adjunto Pablo Moyano, solicitaron al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que se cumpla el compromiso de paritarias libres en cada sector y pidieron precisiones sobre el aumento salarial por decreto que el Gobierno tiene en carpeta.

Fuentes ministeriales señalaron que en un "almuerzo informal de fin de año" en la sede del gremio, los anfitriones se mostraron interesados este martes en conocer detalles de la suma remunerativa por decreto que el Gobierno dispondrá para la actividad privada, aunque no trascendieron definiciones al respecto.

Suba para los privados

Según versiones no confirmadas, la suma en cuestión oscilaría entre los 6 mil y los 9 mil pesos, y se cobraría a partir de febrero a cuenta de la paritaria en aquellos sectores de la actividad privada que no hayan alcanzado acuerdos salariales.

"Desde la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros el planteo al Ministro Moroni fue cuidar el poder adquisitivo de los que ponen el hombro para el crecimiento del país, respetar los derechos adquiridos en tanto años de lucha, y dejar atrás todo intento de reforma laboral que atropelle la dignidad de las familias", señaló un comunicado del sindicato difundido este miércoles.

Días atrás, el ministro había descartado una reforma laboral que implicara "reducción de derechos o precarización de derechos".

"Olvídense porque no es nuestra idea. No está en nuestro planes", subrayó en declaraciones radiales.

"Sí hay convenios que han quedado en categorías que ya no existen más y que hay que trabajar para ir adecuando los convenios colectivos a la situación que la actividad va requiriendo", aclaró.

Entre los pedidos que los Moyano le hicieron llegar a Moroni se incluyó con énfasis que "las paritarias sean libres y que los empresarios, que durante 4 años de amparo que recibieron por parte del saliente presidente Mauricio Macri, dejen de especular con los salarios y que de una vez por todas entendían que los trabajadores son la verdadera riqueza del país", informó el comunicado de Camioneros.

Por último, el sindicato ratificó el respaldo al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y resaltó que "todo el país sabe el esfuerzo que están realizando para sacarnos del pantano que dejó el gobierno de derecha que atropelló a los más vulnerables, sumergiendo al pueblo en la pobreza".