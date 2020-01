Velarde, el salteño que se perfeccionará en Japón

Hace diez años Matías Velarde tuvo su primer contacto con una pelota y una paleta. Una tía abuela a la que apodan “Giruza” le había regalado su primer juego de ping pong, con imágenes de los Power Rangers. “Al principio no le daba bola, después le insistía a mi madre (Elizabeth) jugar, hasta que un día se cansó y me dijo que me iba a llevar a la escuela de tenis de mesa”. Y así comenzó todo.

Diez años después, Velarde tendrá una experiencia inolvidable: ganó una beca para tomar clínicas, entrenar y presenciar un popular certamen de tenis de mesa en Japón, uno de los países que más se dedican a este deporte.

Verlarde fue notificado por la Federación Argentina de Tenis de Mesa que tendrá esta gran oportunidad gracias al aporte de la embajada nipona, que desde hace un par de años colabora con la disciplina en nuestro país.

Fue el cuerpo técnico de la Selección juvenil de tenis de mesa eligió a cuatro chicos, entre ellos al salteño Matías.

El joven Velarde, de 18 años, partirá el 10 de enero, llegará al país oriental el 12 y permanecerá hasta el 20. Además de tomar un amplio conocimiento de la disciplinas con expertos, de formar parte de charlas, clínicas y torneos, también conocerá la cultura japonesa.

Matías, que viene de ganar el Abierto de la República en Buenos Aires, y el Master Salteño 2019, viajará junto con Matías Guadalupe (Buenos Aires), Lautaro Sato Coria (Buenos Aires) e Isabella Fragapane (de Bahía Blanca).

“No es fácil para un chico del interior del interior llegar a conseguir este tipo de becas”, dijo por su parte Enrique Varela, el presidente de la Asociación Salteña de Tenis de Mesa. Es que Velarde es oriundo de Metán, una de las plazas fuerte de la disciplina.

El tenismesista local fue convocado a una Selección por primera vez en 2012, y desde entonces defiende la celeste y blanca casi sin parar en cada competencia.

En Mendoza logró clasificar al seleccionado argentino sub-11, con el que luego hizo podio en el Sudamericano, por equipos.

En el 2013 obtuvo su mejor resultado individual con el selectivo, y solo estuvo ausente en el 2016 y 2018.

“El 2019 fue muy bueno en todo sentido, cumplí todos los objetivos, no tuve ninguna decepción grande, aunque me hubiera gustado tener algún otro título más”, evaluó Velarde, quien también tuvo que lidiar con el estudio durante la temporada: egresó este año del colegio secundario y también se recibió de profesor de inglés.

Matías, que se entrenaba desde chico con el robot tira pelotas que su padre Gustavo le había regalado, piensa dedicarse al tenis de mesa con la idea de, además, iniciar la carrera universitaria de Ciencias Económicas.

En el 2020, luego de su gira por Japón, seguirá concentrado en el seleccionado argentino juvenil, para el cual ya se aseguró un lugar tras haber ganado el Abierto de la República en diciembre.

“Salir campeón del Sudamericano en equipos y en dobles es mi deseo, pero también quiero subir al podio de manera individual, por lo menos”, confesó Velarde, quien comienza a preparar las valijas para afrontar un año que asoma prometedor.